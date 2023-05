Exakt vor zehn Jahren entschied der Gemeinderat, in welcher Reihenfolge die maroden Sporthallen in den Ortschaften erneuert werden. Die Hallen am Schulzentrum Ailingen und in Fischbach sind inzwischen fertig. An dritter Stelle rangiert seither die Rotachhalle, die seit 1978 in Betrieb ist. Seit 2012 liegt ein Gutachten vor, das aussagt: Eine Sanierung macht wirtschaftlich keinen Sinn. Seither weiß die Stadt aber auch, dass das Gebäude viel Energie verschwendet.

Die neue Rotachhalle (weiß) auf der Wiese beim Wellenbad (rechts oben) südlich der alten Halle (roter Bau) gebaut werden und damit weit abgerückt von der Straße. | Bild: Stadt Friedrichshafen

Jetzt ist es soweit: Nach dem Grundsatzbeschluss im April, die neue Rotachhalle zu bauen, hat sich der Gemeinderat am Montagabend auch für den Standort entschieden. Der Neubau kommt auf die grüne Wiese, und zwar südlich der alten Halle. Das Gelände ist heute Teil des Wellenbades. Der Vorschlag des Rathauses, die neue Sporthalle direkt an der Straße auf dem Parkplatz gegenüber dem Tobelesch zu bauen, fiel im Ailinger Ortschaftsrat durch.

Friedrichshafen Kein Platz für Schulsport? In den Hallen der Ortschaften gibt es reihenweise Belegungslücken Das könnte Sie auch interessieren

Bebauungsplan kostet Zeit

Bevor es losgehen kann, muss allerdings erst der Bebauungsplan geändert werden, wenn auch im beschleunigten Verfahren. Das kostet trotzdem Zeit. Im aktuellen Doppelhaushalt sind noch keine Gelder für Planung und Neubau eingestellt. Mit einem Baubeginn für die neue Rotachhalle dürfte vor 2025 nicht zu rechnen.

Die alte Rotachhalle bleibt noch einige Jahre stehen. Südlich davon auf dem Wellenbadgelände wird eine neue Rotachhalle gebaut. | Bild: Cuko, Katy

Der neue Standort wird nötig, weil die alte Halle noch ein paar Jahre gebraucht wird. Seitdem die ZF-Arena im Stadtzentrum geschlossen ist, fehlt es an ausreichend Hallenkapazitäten in Friedrichshafen. Abhilfe soll mal ein neuer Campus mit Sporthalle und Schulräumen für die Gymnasien schaffen, der auf dem Areal der alten Festhalle geplant ist. Bis dieses Projekt läuft, dürften jedoch noch Jahre vergehen.

Hallenmisere bleibt

Bis dahin sollen zwei Rotachhallen Abhilfe schaffen und für zusätzliche Hallenkapazitäten in Friedrichshafen sorgen, wenn auch fernab der Kernstadt. Was bedeutet, dass die Hallenmisere hier noch viele Jahre anhält – und das bei weiter steigenden Schülerzahlen.