Friedrichshafen vor 2 Stunden

Sanierungsstau nicht nur in der ZF-Arena: So steht es um die Sporthallen in Friedrichshafen

Schulen und Vereine beklagen seit dem Wegfall der ZF-Arena mangelnde Hallenkapazitäten. Das Dilemma ist hausgemacht: Zwölf Hallen, in denen Schulsport stattfindet, sind bereits 40 bis 70 Jahre alt – und in einem teils maroden Zustand. Obwohl für einige Hallen seit Jahren Sanierungs-Gutachten vorliegen, ist so gut wie nichts passiert.