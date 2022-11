Friedrichshafen vor 1 Stunde

Rathaus legt Plan für Lösung der Hallen-Misere vor – mit einem überraschenden Vorschlag

Für die Schulen in der Innenstadt fehlen Sporthallen. Trotzdem will die Stadtverwaltung nun zuerst die Rotach-Halle in Ailingen neu bauen. Wie passt das zusammen?