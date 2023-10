Sonne, Mond und Sterne stehen im Mittelpunkt der achten Geschichts- und Kunsttage. Vom 11. bis 15. Oktober plant der Arbeitskreis Heimatgeschichte Kluftern (AHK) zusammen mit Kunst in Kluftern (KiK) Führungen, Vorträge, Fotoausstellung, Kunstinstallation, Musik und ein Kinderprogramm.

Auslöser für die Wahl des Themas sei der örtliche Planetenweg gewesen, sagt AHK-Vorsitzender Bernd Caesar. „Die Gegend ist zudem durch Dornier und seine Mitarbeiter geprägt, sodass die regionale Geschichte eng mit dem Thema Weltraum verknüpft ist.“ Während der Geschichts- und Kunsttage soll es von allen Seiten beleuchtet werden. „Dabei wollen wir den regionalen Bezug erhalten“, kündigt Caesar an.

Los geht es am 11. Oktober um 19 Uhr im Pfarrzentrum mit dem Vortrag „Amazing Space – eine Reise durch den Weltraum“, der von Astrophysiker und Autor Norbert Pailer gestaltet werde. Am 12. und 13. Oktober jeweils um 16 Uhr lädt Bernd Caesar zu Führungen auf dem Klufterner Planetenweg ein. Hierbei begreift man nicht nur die Größe von Sonne, Erde und Planeten, sondern begegnet auf Schritt und Tritt der Klufterner Geschichte. Treffpunkt ist die Sonne bei der Grundschule. Anmeldungen unter der Telefonnummer 07544 3272 oder per E-Mail bernd.caesar@online.de. Am Sonntag, 15. Oktober geht Caesar um 11.15 Uhr im Pfarrzentrum der Frage nach, was die Menschen in der Region im Mittelalter von Sonne, Mond und Sternen wussten. Um 14 Uhr wird im Rathaus die Fotoausstellung „Der Himmel über uns“ der Astronomischen Vereinigung Bodensee eröffnet. Um 14.30 Uhr folgt auf dem Rathausdachboden die Vernissage zur Kunstinstallation „Raumwelt“ von Ragnhild Becker und Gunar Seitz. „Nach den Ausstellungseröffnungen laden wir die Besucher ins Pfarrzentrum ein“, sagt Caesar. Dort erwartet sie neben Kaffee und Kuchen ein Teleskop-Aufbau, ein Bücherstand zum Thema Weltraum, Raketenbasteln für Kinder und Lieder zu den Sternen. Dabei unterhält der Musikverein Kluftern.