Ein Mädchen schwenkt eine Piratenflagge, im Scheinwerferlicht erscheint eine Schatztruhe. Eine Rauferei bricht aus, die sich per Trommelwirbel in einen Tanz voll Energie und Kraft verwandelt. Dann schwingen sich die Piraten in ihre Rhönräder und wirbeln kopfüber, kopfunter über die Bühne. Die Mitglieder der Rhönrad AG des Graf-Zeppelin-Gymnasiums bilden immer neue Figuren, in poetischen Bildern malen sie sowohl Piratenschiffe als auch das Meer. Eine bekannte Filmmusik macht von Anfang an deutlich: Diese Szenen spielen in der Karibik.

260 Kinder und Jugendliche auf der Bühne, 300 weitere auf der Leinwand

„Miteinander um die Welt“ ist der Titel der Seehasenrevue, mit der in diesem Jahr das Seehasenfest eröffnet wird. 260 Kinder und Jugendliche stehen dafür auf der Bühne, mehr als 300 weitere sind per Video dabei. 14 Schulen sind beteiligt. Zwei Moderatorinnen und die Clowntruppe Trottelini der Grundschule Kluftern führen durch den Abend.

„Es wird auf jeden Fall ein sehr buntes, abwechslungsreiches Programm“, sagt Selma Öngel-Chryssowergis. Ihre Kollegin Beate Endres ergänzt: „Jede Schule hat fünf bis sieben Minuten für ihren Auftritt. Wir spielen Videos ein, weil nicht alle Kinder auf die Bühne können.“ Die beiden sind Lehrerinnen an der Ludwig-Dürr-Schule und organisieren die Aufführung.

Ihre Schule schickt gleich zwei Gruppen auf die Bühne, die den Seehasen im hohen Norden empfangen. Klirrende Eiszapfen und sachte wehende Schneeflocken stellt die Tanz AG dar.

Die Artisten des Zirkus Ludowiko balancieren, jonglieren und turnen auf der Bühne und in der Luft darüber.

Per Video erscheint der Wichteltanz der 120 Erst- und Zweitklässler auf einer großen Leinwand. „Die waren so begeistert, sie wollten immer weiter proben“, erzählt Endres. Öngel-Chryssowergis sagt: „Zusammen mit über 100 Kindern etwas machen, das kennen die gar nicht.“

Der Seehas besucht Indien und Neuseeland

Jede der 14 beteiligten Schulen präsentiert eine Station auf der Reise des Seehasen durch die Welt. Die Albert-Merglen-Schule lehrt den Seehasen im Dschungel das Tanzen. Auf einen indischen Markt hat es die August-Friedrich-Oswald-Schule verschlagen, die Merianschule reitet durch den Wilden Westen und das selbstentwickelte Theaterstück der Grundschule Ettenkirch spielt in Afrika.

Mit Paule Puhmanns Paddelboot und viel Musik machen sich Schüler der Tannenhag-Schule auf die Reise. Auch die Zirkus AG der Bodenseeschule, die Einrad- und Rollschuh AG aus Fischbach, die Tanz AG der Pestalozzi-Schule, die Schule am See und die Lizzy-Girls von der Realschule St. Elisabeth sind dabei. Sogar Live-Musik wird es geben: Das Stadtorchester begleitet die meisten Auftritte.

Aus Neuseeland, mit dem „Wellerman-Song“ im Gepäck, ist der Sechstklässler-Chor des Karl-Maybach-Gymnasiums unterwegs. Als Wellermen und Wellerwomen erinnern sie an die Frachtschiffe der Weller Brothers und machen bei ihrem Betriebsausflug an den Bodensee sogar Bekanntschaft mit dem Seehasen.

„Gemeinsam und in Vielfalt können wir viel schaffen“

Vor Corona war immer eine Schule für die Festaufführung verantwortlich. Doch die dafür notwendigen eineinhalb Jahre Vorlauf waren in der Pandemie nicht vorstellbar. „Wir haben im Präsidium beschlossen, wir machen trotzdem etwas“, erzählt Seehasenpräsidentin Christine Waggershauser. Als sie im Dezember die Anfrage an die Schulen richtete, war sie gespannt, ob sich Interessenten melden würden. „Das ging wie ein Ruck durch die Schulen, die haben sich richtig danach gesehnt, endlich wieder etwas auf die Bühne zu bringen.“

Waggershauser freut sich nicht nur über die große Zahl der Teilnehmenden, sondern auch über die Vielfalt der Schulen. „Es ist alles dabei, was Friedrichshafen an Schulformen zu bieten hat.“ Für sie hat die Aufführung auch eine Botschaft: „Gemeinsam und in Vielfalt können wir viel schaffen, trotz widriger Umstände!“