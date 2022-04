Nach zwei Sommern, in denen das Kulturbüro das Open-Air-Festival „Kultur am Ufer“ veranstaltet hat, kehrt das Kulturufer 2022 vom 29. Juli bis 7. August zurück an die Uferpromenade. Erneut sind laut Mitteilung des Kulturbüros angesagte Künstler nach Friedrichshafen eingeladen. Für einige der Veranstaltungen startet der Vorverkauf bereits am 14. April: Eko Fresh, Cari Cari, Gispert zu Knyphausen und Kai Schumacher, Lars Reichow sowie Joo Kraus und Jazzchor Freiburg.

Erster Ausblick auf das Kulturufer-Programm 2022

29. Juli: Mit Eko Fresh gibt es am ersten Kulturufer-Abend deutschen Hip-Hop im großen Zelt. 2003 startete er mit seinem Debütalbum durch und ist laut Kulturbüro seither aus der Szene nicht mehr wegzudenken.

Eko Fresh steht am ersten Abend des Festivals im großen Zelt auf der Bühne. | Bild: Ben Hammer

31. Juli: Das österreichische Indie-Rock-Duo Cari Cari gilt nach Veranstalterangaben als eine der spannendsten Neuentdeckungen Europas – im Sommer ist es auch in Friedrichshafen zu erleben.

5. August: Gisbert zu Knyphausen hat neben eigenen Liedern auch Schubert-Lieder im Gepäck – und da gibt es viele Parallelen zu entdecken, heißt es weiter. Gemeinsam mit dem Pianisten und Komponisten Kai Schumacher beschere er dem Publikum einen ganz besonderen Sound.

Gisbert zu Knyphausen und Kai Schumacher gehören zu den Künstlern, die bei Kulturufer 2022 in Friedrichshafen erwartet werden. | Bild: Joachim Gern

6. August: Einen kabarettistischen Vergnügungskurs bietet dem Kulturbüro zufolge Lars Reichow mit seinem neuen Programm „Ich!“. Darin gehe es um den Umgang mit Selbstgefälligkeit und Selbstverliebtheit – ein Programm ohne Skrupel und ohne Selbstzweifel.

Lars Reichow zeigt beim Kulturufer sein Programm „Ich!“. | Bild: Mario Andreya

7. August: Joo Kraus meets Jazzchor Freiburg – unter diesem Titel spielen der Ulmer Jazztrompeter und fünffache Jazz-Award-Preisträger und der renommierte Jazzchor Freiburg. „Infusion“ nennen sie ihr Programm und das Ergebnis ist laut Pressetext Jazz, der süchtig macht.

Vorverkauf ab 14. April beim Graf-Zeppelin-Haus, www.kulturbüro.friedrichshafen.de, E-Mail: ticket@gzh.de, Telefon 0 75 41/28 84 44.