Friedrichshafen vor 5 Stunden

Drei Brände in einer Nacht: Verdacht der Brandstiftung in Werastraße und Appenzeller Straße

Erst stehen in der Werastraße ein Mülleimer und ein Vorderreifen eines Autos in Flammen, kurze Zeit später wird die Feuerwehr in die Appenzeller Straße gerufen. Die Polizei prüft Zusammenhänge und sucht Zeugen.