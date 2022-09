Es gehe um nichts Geringeres als um den Eintritt ins Paradies, verspricht die Messe Friedrichshafen. Dabei ist nicht die Interboot gemeint, die am 17. September startet, sondern die SUP Team Challenge, die am letzten Messe-Sonntag, also am 25. September, ausgetragen wird. Denn dem Siegerteam winkt Hin- und Rückflug nach Tortola mit Startplatz bei der „British Virgin Islands SUP Challenge“. Dabei wird eine Woche lang in Etappen von Insel zu Insel gepaddelt, türkisgrünes Wasser, Traumstrände und Übernachtung auf einem Katamaran inklusive.

Doch vor dem Paddeln im Paradies gilt es, sich auf dem Geschicklichkeitsparcours, nicht auf dem Messe-See, sondern in einem 20 mal zehn Meter großen Becken in Halle A5 zu bewähren. „Die SUP Team Challenge findet im Testbecken statt, da es uns eine wetterunabhängige Durchführung ermöglicht, die sich schon zweimal bewährt hat“, sagt dazu Lisa Schneider, Pressesprecherin der Messe Friedrichshafen.

Und so funktioniert‘s

Paddlerinnen und Paddler treten in Zweierteams gegeneinander an und starten nacheinander, um Bojen zu umrunden und die Strecke in Form einer Acht zu durchqueren. Gestartet wird im Stehen, dann müssen die Sportler, wie beim Staffellauf, dem Teampartner im Sitzen oder Knien das Paddel in der Wechselzone übergeben. Dabei kommt es weniger auf Kraft und Ausdauer, sondern auf Technik und Geschicklichkeit an.

Anhand der gepaddelten Zeit werden die Siegerteams eines jeden Durchgangs ermittelt. Die acht schnellsten Teams der ersten Runde ziehen in die zweite Runde ein, in der sich die vier schnellsten für das Finale qualifizieren.

Mitmachen können alle ab 18 Jahren, die sich sicher auf und im Wasser bewegen können. Meldungen sind noch bis zum Tag des Rennens um 13 Uhr hier möglich, die Meldegebühr pro Team beträgt 10 Euro. Damit jeder dieselben Chancen hat, dürfen die eigenen Stand-up-Paddle-Boards selbstverständlich nicht mitgebracht werden. Brett und Paddel werden vom Veranstalter gestellt. Nach ein paar Testrunden ist der Wettkampf ab 14.15 Uhr geplant. Anschließend findet die Siegerehrung am Beckenrand statt.