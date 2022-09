Die Welt des Wassersports können Interessierte bei der Messe Interboot erleben, die am 17. September startet. Wie die Veranstalter in einem Pressetext informieren, haben sich rund 300 Aussteller angekündigt, um Produkte, Zubehör und Branchenneuheiten im Motorboot-, Segelboot- sowie Funsportbereich zu präsentieren. „In der kommenden Auflage planen wir endlich wieder umfangreichere Testmöglichkeiten für alle Wassersportfans in den Messehallen, im Freigelände und auf dem Bodensee“, teilen Messechef Klaus Wellmann und Projektleiter Felix Klarmann mit. Darüber hinaus seien auch Vorträge, Seminare und Workshops geplant. Die verschiedenen Programmpunkte finden in sechs Hallen, auf dem Freigelände West und auf dem Messe-See statt.

Der Anmeldestand der ausstellenden Unternehmen ist nach Aussage von Felix Klarmann „auf dem guten Vorjahresniveau, viele große Marken der letzten Auflage sind wieder mit an Bord“. Beliebte Aktionen wie die Interboot-Surf-Days mit der stehenden Welle sowie die SUP-Team-Challenge im Testbecken der Halle A5 habe man dieses Jahr reaktivieren können.

Ein Testrevier gleich neben den Hallen bietet der Messe-See, auf dem unter anderem Schlauchboote mit Elektromotoren und Segelboote zum Ausprobieren bereitstehen. An den Wochenenden finden Jet-Ski-Freestyle-Shows und Moto-Surf-Demonstrationen statt. Wie die Messe weiter informiert, plant auch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Vorführungen. Die Rettungshundestaffel werde einen Menschen vom Grund des Sees retten. Auf dem Bodensee liefern sich den Angaben zufolge am ersten Interboot-Wochenende die Teilnehmer bei der Deutschen Jugendmeisterschaft im Schlauchboot-Slalom sowie bei der Interboot-Trophy Duelle.

Tauchausrüstungen, Accessoires und Geheimtipps für Taucher und Schnorchler bietet die Messe Interdive als Parallelveranstaltung am Wochenende vom 22. bis 25. September: Wie aus dem Pressetext hervorgeht, steht dafür die komplette Halle B5 zur Verfügung.

Tickets und Preise

Die Interboot findet vom 17. bis 25. September statt. Sie ist von Montag bis Donnerstag von 10 bis 17 Uhr und Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets sind online und vor Ort erhältlich. Die Tageskarte kostet 13 Euro online und 17 Euro vor Ort, ermäßigt 10 beziehungsweise 12 Euro. Die Familienkarte ist für 29 beziehungsweise 34 Euro verfügbar. Kinder zwischen sechs und 14 Jahren bezahlen 5 beziehungsweise 6 Euro.