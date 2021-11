„Die Corona-Lage spitzt sich auch im Medizin Campus Bodensee (MCB) zu“, teilte der Klinikverbund am Montagnachmittag mit. Aktuell werden dem Pressetext zufolge 34 Covid-19-positive Patienten stationär auf drei Stationen versorgt. Außerdem laufen die Vorbereitungen für eine Ausweitung der Kapazität – und das habe bereits Folgen, „wie sie landauf und landab in sehr vielen Kliniken an der Tagesordnung sind“.

Nur noch dringliche Notfälle können versorgt werden

Im Klinikum Friedrichshafen wurde laut MCB das operative Programm runtergefahren, so dass nur noch dringliche Notfälle versorgt werden können. Geplante Operationen in dieser und der kommenden Wochen wurden und werden abgesagt, heißt es weiter. So tue der Klinikverbund alles dafür, um bei einer weiteren Zuspitzung der Lage ausreichend pflegerisches und medizinisches Personal zur Verfügung zu haben.

Ab Mittwoch gilt 2G-Plus-Regelung bei Besuchen

In beiden Häusern des MCB, zu dem neben dem Häfler Klinikum die Klinik Tettnang gehört, gilt ab Mittwoch, 17. November eine abermals verschärfte Regelung für Besuche: Pro Patient und Tag ist laut Mitteilung ausschließlich zwischen 14 und 18 Uhr eine Besuchsperson gestattet, wobei die 2G-Plus-Regelung einzuhalten ist. Zutritt haben also nur geimpfte und genesene Besucher, die zusätzlich einen aktuellen Nachweis über einen negativen Corona-Test mitbringen. Ausnahmeregelungen – etwa für den Besuch sterbender Patienten oder die Begleitung hilfsbedürftiger Patienten – bestehen laut MCB weiterhin, aber auch hier gelte die 2G-Plus-Regel.

Klinikverbund sagt Veranstaltungen bis Jahresende ab

Der MCB sagt darüber hinaus seine im November und Dezember geplanten Veranstaltungen ab: Das betrifft sowohl die beiden Patientenvorträge in der Reihe „Medizin am Gleis“ am 17. November und 15. Dezember als auch den Weihnachtsmarkt vor dem Klinikum Friedrichshafen, der am 26. November seine Tore öffnen sollte.

