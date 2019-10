Friedrichshafen-Kluftern vor 3 Stunden

Zieglersche planen Wohnprojekt für 24 Menschen mit Behinderung in Neubaugebiet Lachenäcker in Kluftern

Groß war das Interesse der Menschen in Kluftern am Neubaugebiet Lachenäcker, Erweiterung Ost. Hier sollen nicht nur rund 200 Menschen in 113 Wohneinheiten eine neue Heimat finden. Hier plant auch das diakonische Unternehmen Die Zieglerschen ein Quartiersprojekt für 24 Menschen mit Behinderung.