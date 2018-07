Durch Fischbach geht es aufgrund der Baustelle am Ortsausgang Richtung Immenstaad nur mit Stop and Go. Kilometerlang reihen sich Lastwagen, Wohnwägen, Autos und Busse aneinander. Immer wieder biegen Ortsfremde in die Seitenstrassen der Wohngebiete ein und suchen nach Alternativen zum B31-Chaos. Das Navi spuckt kaum eine aus, die Autofahrer reihen sich genervt zurück in die Blechlawine ein.

Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, hat einen klaren Vorteil.

Video: Wienrich, Sabine

Im Bereich der Fußgängerüberweges Höhe Ziegelstraße (an der Motorrad-Bar) sind erhebliche Frostschäden festgestellt worden, die unter halbseitiger Sperrung dringend saniert werden müssen, teilte das Landratsamt mit. Die Behörde hofft, dass die Arbeiten nur zwei Tage dauern werden.

