Holger Schmermbeck ist Anfang des Jahres von der Nordsee an den Bodensee gezogen. Hier arbeitet er für eine Sicherheitsfirma und bewacht unter anderem nachts die „Bodensee Weihnacht“ in Friedrichshafen. Uns hat der Mann mit Rauschebart erzählt, warum es ihn in den Süden verschlagen hat und wie er sich die Nächte auf dem Weihnachtsmarkt um die Ohren schlägt.