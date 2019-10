Veröffentlicht am 27. Oktober 2019

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger: In den Herbst- und Wintermonaten sind Einbrecher vermehrt aktiv. Wir haben bei der Polizei nachgefragt, sich Häuser und Wohnungen schützen lassen. Im Herbst und Winter haben Einbrecher „Hochsaison“. (Symbolbild)| Bild: Silas Stein (dpa)

„Grundsätzlich wird in der dunklen Jahreszeit am meisten eingebrochen“, sagt Hans Hunger. Der Präventionsbeamte leitet die Polizeiliche Beratungsstelle in Friedrichshafen. Der Grund, dass Einbrüche im Herbst und Winter Hochsaison haben,