Wie viele Einbrüche, Drogendelikte oder Gewalttaten gibt es in der Region? Hier finden Sie die Zahlen für Ihren Ort und ganz Baden-Württemberg

Einbrüche, Diebstahl, Körperverletzung – all das geschieht nicht nur in Filmen und in den Nachrichten, sondern auch vor unserer Haustür. Unsere Auswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik zeigt, wie viele Fälle es in Südbaden gibt. Hier finden Sie alle Teile der Serie.