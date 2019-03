Als Kapitalverbrechen werden besonders schwere Straftaten bezeichnet, die früher mit der Todesstrafe bedroht waren, beispielsweise Hochverrat, Mord oder Totschlag. 29 solcher schwersten Straftaten brachte die Staatsanwaltschaft Ravensburg im vergangenen Jahr vor Gericht (2017: 27). Darunter waren einige Messerstechereien beziehungsweise Delikte mit Stichverletzungen.

Drei spektakuläre Fälle in Friedrichshafen

Dazu zählen aber auch drei spektakulären Fälle, die in Friedrichshafen passierten. Der Babybrei-Erpresser wurde nach sechs Verhandlungstagen unter anderem wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Ravensburg zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren und sechs Monaten verurteilt. Mit neun Jahren und sechs Monaten Gefängnis mit anschließender Sicherungsverwahrung wurde der entflohene Strafgefangene bestraft, der auf seiner Flucht zwei Menschen – darunter am Klinikum – beraubt, erpresst und verletzt hat. Beide Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Verurteilt wurde aber auch der damals erst 14-jährige Bombendroher, der im Medienhaus K42 einen entsprechenden Brief hinterlegt hatte.

Jeder dieser „herausfordernden Fälle“ verlangt nach der Ermittlungsarbeit der Polizei auch den Staatsanwälten alles ab. Daneben sei aber auch ein großes „Massengeschäft“ zu erledigen, berichtete der Leitende Staatsanwalt Alexander Boger am Dienstag beim Jahrespressegespräch der Staatsanwaltschaft Ravensburg. Aktuell sind 32 Staatsanwälte – immerhin drei Stellen mehr – mit durchschnittlich 71 Verfahren pro Monat befasst, also drei bis vier Fällen pro Tag.

Die enorme Arbeitsbelastung resultiert aus einer Fallzahl, die sich „auf hohem Niveau stabilisiert hat“, erklärte Alexander Boger. Als er 2015 die Behördenleitung übernahm, gab es weniger als 22 000 Fälle zu bearbeiten. Im vergangenen Jahr gingen 26 118 Verfahren bei der Staatsanwaltschaft ein, bei denen die Delinquenten mit Namen und Adresse bekannt waren (2017: 25 632). Dazu kamen laut Boger 17 000 Fälle mit unbekannten Beschuldigten. Erledigt wurden mit 25 892 Fällen annähernd so viele, wie 2018 hereinkamen.

Erstaunlich ist allerdings, dass von allen Verfahren, die die Staatsanwaltschaft bearbeitet hat, nur 2455 zur Anklage kamen. Rund 4300 weitere Straftaten wurden mit einem Strafbefehl – also ohne Hauptverhandlung – geahndet. Damit kamen etwas weniger als drei Viertel aller Verfahren nicht vor Gericht. Aber auch Ermittlungsverfahren, die eingestellt werden, seien oft „nicht weniger arbeitsintensiv“, erklärte Staatsanwalt Wolfgang Angster, der für die Jugendstrafsachen und Sexualdelikte zuständig ist.

Die meisten Fälle: Betrug und Untreue, Diebstahl und Unterschlagung

Die meisten zur Anzeige gebrachten Straftaten waren auch 2018 Betrug und Untreue (4044 Fälle) sowie Diebstahl und Unterschlagung (2701 Fälle), übrigens jeweils knapp 300 Fälle weniger als 2017. Erneut rückläufig war auch die Zahl der Straftaten nach dem Aufenthalts- oder Asylgesetz, hier wurden 833 Verfahren bearbeitet (Vorjahr: 1042). Zugenommen hat nach den Zahlen der Ravensburger Staatsanwaltschaft die Zahl der Sexualstraftaten, hier wurden 250 Verfahren bearbeitet. 2017 waren es 213 Delikte dieser Art. Alexander Boger begründete diesen Anstieg zum einen mit einer Ausweitung des Strafrechts und einem sensibleren Anzeigeverhalten Betroffener.