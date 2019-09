Eine neue Sportveranstaltung geht am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, in Frickingen an den Start. Bei einem Vorab-Gespräch verrieten Bürgermeister Jürgen Stukle und Initiator Josef Baader, wie es zu der Veranstaltungsidee und deren Namen kam, wen sie erreichen wollen und welches soziale Projekt dahinter steckt.

Für Profis und Hobbysportler

„Der Spaß an der Bewegung steht im Vordergrund, aber Laufen gegen die Uhr ist ebenso möglich“, sagt Stukle. Der frisch aus der Taufe gehobene Laufevent soll demnach ambitionierte wie Hobbysportler gleichermaßen ansprechen. „Wir wollen die Leute wieder mehr nach draußen locken“, unterstreicht Baader. Als passionierter Läufer sehe er beim Joggen oft nur wenig Menschen, die sportlich unterwegs seien. Das zu ändern, hat das Organisationsteam um Baader und Stukle den Apfellauf kreiert.

Außerdem verfolgen die Beiden noch ein weiteres Ziel: „Ein Teil jeder Startgebühr geht an die Organisation ‚Brot für die Welt‘“, erläutert Baader. Getreu dem Motto des „Brotlaufs“ der Diakonie Württemberg solle Frauen in Mosambik ermöglicht werden, ihr tägliches Auskommen selbst zu finanzieren. Wer mitlaufe, tue Gutes, so der Bäckermeister und Hauptsponsor, der sich wie Stukle unter die Läufer mischen wird. Frickinger Kindergarten- und Grundschulkinder können das Projekt in Form eines Sponsorenlaufs im HSM-Sportzentrum unterstützen.

Weg führt an Obstbäumen vorbei

Doch nicht nur Laufsportler kommen auf ihre Kosten. Auch an Mountainbiker ist gedacht. Stukle verweist auf Daniel Duske, deutscher Mastersmeister, der sowohl im Organisationsgremium als auch als Mountainbiker mit von der Partie sei. Wer per Rad an den Start geht, dessen Weg führt vorbei an Obstbäumen, aber auch auf die Höhen rund um Frickingen. Die Höhendifferenz beträgt 180 Höhenmeter. Je nach Gusto besteht hier die Wahl, den abgesteckten Rundkurs von zehn Kilometer Länge einmal oder zweimal zu erradeln.

Der Name der Sportveranstaltung hängt also zusammen mit den Strecken, umgeben von Apfelplantagen zwischen Aubach, Frickingen und Altheim. Je nach sportlicher Intention können Läufer oder Walker eine Runde (fünf Kilometer) drehen oder den Rundkurs zweimal ablaufen.

Wenn Dreierteams als Familien- oder Sportteams an den Start gehen, teilen sie sich die Disziplinen Laufen, Walken und Radeln auf. Sie werden extra bewertet und bepreist. Die FAL-Abteilung Fußball bewirtet und stellt Umkleiden und Sport-Anlage während der Veranstaltung zur Verfügung.