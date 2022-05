In wenigen Tagen geht es los: Beim Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben (Bodo) beginnt der Vorverkauf für die Neun-Euro-Tickets am Samstag, 21. Mai. Zunächst gibt es das Angebot ausschließlich online, bald aber auch in Bussen und an den Fahrscheinautomaten. Einen deutschlandweit einheitlichen Verkaufsbeginn gibt es nach Bodo-Angaben nicht. Die Verkehrsverbünde und Verkehrsunternehmen seien lediglich verpflichtet, das Neun-Euro-Ticket ab dem ersten Tag, an dem es genutzt werden kann, anzubieten – also ab dem 1. Juni.

Beim Fahrpersonal in den Bussen im Bodo-Gebiet kann das Ticket dann ab Montag, 23. Mai erworben werden. Am 1. Juni gibt es das Neun-Euro-Ticket auch über die App DB-Navigator, Handyticket-Deutschland, www.bahn.de sowie die Fahrkartenautomaten der Bahnstationen. Mit persönlicher Beratung ist das Neun-Euro-Ticket – ebenfalls ab 1. Juni – in den Mobilitätszentralen und DB-Reisezentren erhältlich.

Inhaber von Bodo-Zeitkarten – vom Berufspendler bis zum Studierenden – müssen kein Neun-Euro-Ticket kaufen, da Zeitkarten während des Aktionszeitraums automatisch dem Neun-Euro-Ticket gleichgestellt werden. Das Neun-Euro-Ticket ist ein von der Bundesregierung beschlossenes Sonderangebot. Es ist jeweils für die Monate Juni, Juli und August erhältlich und gilt deutschlandweit in allen Linienbussen und Zügen des Nahverkehrs sowie in U-Bahnen, S-Bahnen und Straßenbahnen. Nicht gültig ist es in Fernverkehrszügen, Fernbussen und bei der Bodensee-Schifffahrt.