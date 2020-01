Bermatingen vor 2 Stunden

Reparaturcafé startet am Dienstag: Wie der Service funktioniert und welche Geräte angenommen werden

In Bermatingen gibt es ab jetzt ein Angebot, das für mehr Nachhaltigkeit sorgen soll: Mitglieder des Vereins Miteinander im Mesnerhaus“ (MiM) kooperieren mit der Katholischen Pfarrgemeinde St. Georg und bieten ein Reparaturcafé im Pfarrheim an. Premiere ist am Dienstag.