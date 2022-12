Januar

1. Januar: Schwerverletzter nach Detonation in Hilzingen-Schlatt

Im Hilzinger Teilort Schlatt am Randen beginnt das Jahr mit einem großen Schrecken. Zwei Personen verletzen sich in der Silvesternacht nach einer Detonation vor dem Clubheim des örtlichen Sportvereins, eine davon schwer. Bei einer privaten Feier platziert ein 75-jähriger Mann einen Böller in einem Getränkekühler-Behälter. Durch die Wucht der Explosion zerbricht der Behälter, Metallteile fliegen bis 20 Meter durch die Luft – mit fatalen Folgen.

10. Januar: Corona-Gegendemo auf dem Marienplatz in Ravensburg

Nachdem Coronakritiker über mehrere Wochen hinweg die Stadt Ravensburg und die Polizei in Atem halten, melden sich erstmals Gegendemonstranten in Friedrichshafen und Überlingen zu Wort. Die Polizei muss die verfeindeten Lager voneinander fernhalten. Was als Katz-und-Maus-Spiel auf der Straße beginnt, setzt sich im Internet fort – im Zentrum steht dabei der Messengerdienst „Telegram“.

18. Januar: Große Trauer um den beliebten Fasnachter Lothar Bottlang

Die völlig unerwartete Nachricht vom Tod des Allensbacher Lokalpolitikers Lothar Bottlang, macht Anfang des Jahres viele seiner Weggefährten fassungslos. Lothar Bottlang war ein Ausnahmetalent auf der Fasnachtsbühne. Er wurde nur 53 Jahre alt. Mit seinen Auftritten bei der SWR-Fernsehfasnacht aus dem Konstanzer Konzil begeisterte er ein riesiges Publikum. Doch auch zum Wohl seiner Heimatgemeinde engagierte sich Bottlang tatkräftig.

Februar

17. Februar: Daniela Maier verewigt sich bei Olympia in den Skisport-Geschichtsbüchern

Daniela Maier aus Furtwangen macht eine ganze Region stolz: Die Sportlerin gewinnt mit Bronze die erste olympische Skicross-Medaille für Deutschland. Das Glanzstück ist gleichzeitig auch die erste Alpin-Medaille bei den Spielen von Peking. Maier darf sich nach einer dramatischen Videobeweis-Entscheidung bei den Winterspielen über die ersehnte Medaille freuen. „Wir sind unglaublich stolz auf unser Schwarzwald-Maidle“ – auch der kleine Skiclub Urach feiert seine große Olympia-Heldin. Doch dann folgt Ärger: Der Fis erkennt ihr die Medaille rückwirkend ab – eine endgültige Entscheidung lässt lange auf sich warten. Mitte Dezember ist klar: Daniela Maier darf ihre Medaille behalten.

26. Februar: Konstanz setzt klares Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine

Es sind Momente, die unter die Haut gehen: 1500 bis 2000 Menschen kommen in Konstanz zusammen, um gegen den grausamen Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Die Rede einer 26-jährigen Ukrainerin, deren Familie ums Leben bangt, und deren Vater Kiew verteidigt, geht an diesem Abend besonders ans Herz:

Solidaritätsbekundung in Konstanz Video: Hanser, Oliver

März

2. März: Die Fasnacht zwischen Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein

Größer kann der Kontrast nicht sein: Während in der Ukraine der Krieg tobt, läuft im Südwesten das närrische Treiben. Die Fasnacht 2022 steht daher ganz unter dem Eindruck der Ereignisse in Ost-Europa und auch Corona ist weiterhin ein großes Thema. Auch wenn diese Fasnacht also alles andere als normal ist, gibt es doch viele schöne und besondere Momente.

13. März: SÜDKURIER begleitet Hilfskonvoi Richtung Ukraine

Der Südwesten zeigt Herz: Viele Menschen der Region fahren an die ukrainische Grenze, um Sachspenden abzugeben oder Geflüchtete abzuholen. So auch einige freiwillige Helfer mit Unterstützung des Radolfzeller Busunternehmens Kögel: Zwei Reisebusse voller Sachspenden sind Mitte März an die polnisch-ukrainische Grenze unterwegs und nehmen auf dem Rückweg so viele Menschen wie möglich mit. Alle werden Radolfzell Zuflucht finden. Für den SÜDKURIER ist Reporter Marcel Jud mit an Bord.

15. März: Saharastaub färbt den Himmel über der Region gelb

Es ist ein seltenes Naturphänomen: Der Himmel in der Bodenseeregion färbt sich im März gelb. Ursache für den trüben Himmel sind jede Menge Staubteilchen aus der Sahara. „Wir haben eine südliche Strömung, mit der die Luft mit Saharastaub zu uns in Richtung Norden transportiert wird“, erklärt Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor. Nicht jeder freut sich über den Staub, aber eines zeigt sich schnell: Das Naturphänomen stellt sich als besonderes Foto-Motiv für kreative Geister im Südwesten heraus.

29. März: Massenschlägerei zwischen Clans erschreckt Singen

„Es war der Schock meines Lebens. So etwas habe ich in Singen noch nie erlebt, und ich bin hier geboren“ – die Worte einer anwesenden Frau gegenüber dem SÜDKURIER zeigen die Dramatik der brutalen Szenen in Singen.

Wie viele andere Passanten wird auch sie an einem Dienstagnachmittag unfreiwillig Augenzeugin einer Massenschlägerei in der Singener Innenstadt zwischen zwei syrischen Großfamilien. Zehn Menschen werden verletzt – laut Zeugen soll ein Messer im Spiel gewesen sowie Blut geflossen sein. Um das Ausmaß des Vorfalls zu zeigen, veröffentlicht der SÜDKURIER beklemmende Videos aus Singen:

Wieder ein Streit zwischen Großfamilien Video: privat

April

3. April: Baden-Württemberg hebt die Maskenpflicht weitgehend auf

Der Mundschutz fällt: Die Maskenpflicht wird im Südwesten aufgehoben in Restaurants, Läden, auf Veranstaltungen und in allen Gebäuden, die nicht medizinischen Zwecken dienen, also auch in Schulen.

Lediglich in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln müssen weiterhin Masken getragen werden. Doch will die neue Freiheit überhaupt jeder nutzen? Menschen vom Hochrhein, Bodensee und aus dem Schwarzwald erklären, wie sie dazu stehen.

23. April: TV-Star Patrick Romer hat Autounfall in Konstanz

Der ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidat und Influencer Patrick Romer ist in einen Unfall in Konstanz verwickelt. Ein anderes Auto habe ihm im Industriegebiet nachts die Vorfahrt genommen – so schildert der Dingelsdorfer dem SÜDKURIER seine Sicht der Dinge. Alle Beteiligten haben Glück im Unglück, weil in der Nähe zufällig ein Krankenwagen ist, der die Unfallstelle schnell erreicht.

Mai

9. Mai: Rätselraten um Roten Ibis am Bodensee

Ein Roter Ibis wird in Meersburg, in Unteruhldingen und in Markdorf gesichtet. Der Vogel stammt jedoch nicht, wie anfangs vermutet, aus einer Privathaltung, sondern aus dem Zoo von Besançon in Frankreich. Den entscheidenden Hinweis gibt Sigrid Martinet aus Frankreich. Sie hat Kenntnis von einem Wetterereignis, liest von dem außergewöhnlichen Besucher am Bodensee und zählt eins und eins zusammen.

Bild: Sylvia Dierolf

15. Mai: Besonderer Heiratsantrag auf der Drehleiter

Es ist ein Einsatz ohne Feuer, dafür aber vielleicht mit einem ebenso hohen Puls wie bei einem brennenden Haus. Feuerwehrmann Peter Lattner hält in Uhldingen-Mühlhofen im Korb der Drehleiter um die Hand seiner Freundin Anna-Lena Beutler an. „Ich hatte auch schon Monate vorher bei ihrem Vater um die Hand angehalten“, sagt er.

Heiratsantrag Feuerwehr Oberuhldingen Video: Jäckle, Reiner

18. Mai: Radfahrer wird auf dem Radweg zwischen Moos und Iznang von abgebrochenem Ast erschlagen

Es ist ein tragisches Unglück, das sich an einem Mittwochvormittag auf dem Fuß- und Radweg zwischen Iznang und Moos ereignet: Ein 68-Jähriger wird von einem herabstürzenden Ast eines Baumes getroffen und erliegt seinen Verletzungen. Der Mann wird am Kopf verletzt und kann trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen am Unfallort nicht mehr gerettet werden.

22. Mai: Verheerende Brandnacht in Markdorf

Drei Brände in einer Nacht – und die Brandorte jeweils kaum einen Kilometer Luftlinie voneinander entfernt: In Markdorf ist die Kripo gefordert, nachdem nacheinander zwei Scheunen und der Bauwagen des städtischen Waldkindergartens in Flammen stehen. Der Verdacht: Brandstiftung. Tatsächlich wird kurz darauf ein 26-Jähriger aus dem Großraum Markdorf als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen.

Juni

11. Juni: Bei Brand in der Eigeltinger Lochmühle entstehen rund 250.000 Euro Schaden

Schrecken in der Nacht: Bei der Eigeltinger Lochmühle bricht in einer Maschinenhalle hinter der Küche des Restaurants ein Feuer aus. Zum Glück werden weder Personen, noch Tiere verletzt. In der Halle befinden sich lediglich Fahrzeuge und Müllpressen.

22. Juni: Lack, Leder und viel zu sehen auf dem Torture Ship 2022

Das Bodensee-Ufer ist Ende Juni Treffpunkt für Fans der unterschiedlichsten neckischen Verkleidungen. Auch zahlreiche Neugierige kommen, um einen Eindruck der besonderen Veranstaltung zu bekommen und zu sehen welche Masken-Motive und Trends in diesem Jahr angesagt sind. In unserem Video sehen Sie alle Highlights.

30. Juni: Neue Hinweise im Vermisstenfall Scarlett nach Ausstrahlung von Aktenzeichen XY

Seit 10. September 2020 wird die damals 26-jährige Scarlett nach einer Wanderung auf dem Schluchtensteig vermisst. Die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY greift den Fall der jungen Frau aus Nordrhein-Westfalen im Juni auf.

Nach dem TV-Beitrag berichten mutmaßliche Zeugen von einer Sichtung der Vermissten in der Umgebung von Wehr und Todtmoos. Während und nach Ausstrahlung der Fernsehsendung gehen 75 Hinweise ein, melden die Behörden. Eine heiße Spur ist aber nicht dabei.

Juli

11. Juli: Badegäste klagen über Verletzungen durch die Quagga-Muschel im Bodensee

Die Quagga-Muschel sorgt diesen Sommer am Bodensee für Ärger. In Sipplingen wird sie mit einem neuartigen Hochdruckreiniger entfernt. Badeexperten versuchen, den Vorlieben des Tieres auf den Grund zu gehen.

Die Muschel bereitet nicht länger nur der Bodenseewasser-Versorgung, sondern auch anderen Institutionen sowie Schiffseigentümern Sorge. Auch Badegäste machen immer häufiger unangenehme Bekanntschaft mit der Muschel – die übrigens ursprünglich nicht im Bodensee vorkommt.

17. Juli: Bodensee oder Karibik? Diese Blautöne waren einfach der Wahnsinn

Facebook-Filter für Bodensee-Bilder mit Karibikfeeling? Braucht man im Juli am See nicht. Die Kieselalge sorgt für ein faszinierendes Farbenspiel – eindrucksvoll zu sehen auf vielen Fotos auf SÜDKURIER Online. Smaragdgrünes Wasser soweit das Auge reicht.

18. Juli: Feuer beim Seehasenfest: Schreckmomente auf dem Festgelände

Eine dicke schwarze Rauchwolke verheißt nichts Gutes: Auf dem Seehasenfest bricht Mitte Juli an einem Montagnachmittag in einer Grillhütte Feuer aus. Die Ermittler vermuten einen technischen Defekt bei der Gasversorgung als Brandursache.

Das Feuer entsteht mitten auf dem Festgelände, am letzten Tag des beliebten Festes. Montags sind hier vor allem Familien mit Kindern unterwegs. Teile des Festgeländes müssen geräumt werden – verletzt wird niemand.

23. Juli: Brand-Inferno beim Reifen-Großhändler Göggel in Gammertingen

Die Bilder der Brand-Katastrophe bei der Luxus-Hochzeit von Millionär Bruno Göggel in Gammertingen erinnern an einen Katastrophenfilmen aus Hollywood. Dabei sollte es ein Tag wie im Paradies werden: Für den größten Reifenhändler Deutschlands, seine 38-jährige Braut Corinna und rund 300 geladene Gäste gibt es ein Luxus-Hochzeitsspektakel, wie es Baden-Württemberg vielleicht noch nie erlebt hat: Die Red-Bull-Kunstfliegerstaffel zeichnet Dutzende Figuren in den Himmel, Stargäste sind etwa der Kabarettist Dave Davis und der Tiroler „DJ Ötzi“.

Höhepunkt der Ausnahmefeier soll jedoch ein riesiges Feuerwerk werden, das gegen 22.30 Uhr gezündet wird. Etwa eine Stunde später gehen die ersten Notrufe ein und das Drama nimmt seinen Lauf.

30. Juli: Traumhochzeit mit viel Prominenz: Schlagerstar Anita Hofmann heiratet in Meßkirch

Ganz Meßkirch ist Ende Juli im Hochzeitsfieber: Anita Hofmann gibt ihrem Christian Filip das Ja-Wort – mit dem Traumpaar feiern neben der Familie unter anderem Prominente aus der Schlagerwelt, etliche Freunde, Bekannte und Weggefährten. Schauplatz ist die Stadtpfarrkirche St. Martin. Beim Anblick der Braut kullern bei so manchem der zahlreichen Fans, die sich vor der Kirche versammelt haben, Tränen der Rührung und der Freude. Die schönsten Eindrücke der Hochzeit des Jahres finden Sie bei uns.

August

13. August: So schön war das Seenachtfest 2022

Das Seenachtfest 2022 lockt wieder die Massen nach Konstanz. Tausende Menschen haben auf dem Festgelände, das von der Seestraße bis Klein Venedig reichte, friedlich miteinander gefeiert. Die gemütlichen Konstanzer Gassen sind auch in diesem Jahr ein beliebtes Ziel für Familien aus Nah und Fern und beim großen Finale, dem Feuerwerk, gehen traditionell alle Blicke nach oben. Hier haben wir für Sie die besten Eindrücke rund um das Seenachtfest 2022 zusammengestellt.

14. August: 14-jähriger Schwenninger stirbt bei Segelfliegerunglück am Klippeneck

Im Bereich des Flugplatzes Klippeneck kommt es im August zu einem folgenschweren Unfall. Ein Schleppflugzeug und ein Segelflieger kollidieren in der Luft und stürzen ab. Zwei Menschen sterben, darunter ein Schwenninger.

Der Pilot des Schleppflugzeugs kann sich mit einem Fallschirm retten. Für die Insassen des Segelfliegers, einen 56-jährigen Fluglehrer und seinen 14-jährigen Flugschüler, endet der Unfall dagegen tödlich.

26. August: Wo ist die Imperia? Angeblich war das Konstanzer Wahrzeichen verschwunden

Sie ist vom Bodenseeufer nicht mehr wegzudenken: die Imperia am Konstanzer Hafen. Ein YouTube-Video zeigt in diesem Sommer plötzlich, dass die wohl meistfotografierte Dame der Konzilstadt angeblich nicht mehr da sein solle. Hier finden Sie die kuriose Auflösung.

Bild: Werner Duffner / Screenshot Youtube

September

10. September: Erdbeben der Stärke 4,6 erschüttert Südbaden

Das hat gewackelt in ganz Südbaden: In der Nähe von Lörrach bebt im September die Erde. Die Richter-Skala zeigt 4,6 Grad an. Das Epizentrum des Bebens soll bei der Gemeinde Rosenau im französischen Elsaß liegen, die Auswirkungen sind jedoch nicht nur in Lörrach merkbar. Auch in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald-Baar-Kreis sind zwei kurze Wellen des Erdbebens am Hochrhein zu spüren.

14. September: Zwei Großrazzien binnen 24 Stunden gegen Rotlichtkönig und Rockergründer aus Villingen-Schwenningen

Armin „Boki“ C. aus Villingen-Schwenningen ist seit 2009 auf der Flucht. Nun muss sein kriminelles Netzwerk in ganz Deutschland empfindliche Schläge einstecken.

Weniger als zwölf Stunden nachdem die Behörden über einen groß angelegten Schlag gegen die organisierte Kriminalität am Bodensee und im Schwarzwald informierten, schlägt die Polizei erneut zu – diesmal mit bundesweiten Razzien gegen die rockerähnliche Gruppierung ‚United Tribuns‘, die der Staat nun verboten hat.

Wie SÜDKURIER-Recherchen zeigen, steht bei beiden Großrazzien das Netzwerk des früheren Villingen-Schwenninger Rotlichtkönigs Armin „Boki“ C., der ursprünglich wohl Almir hieß, im Fokus der Ermittlungen.

Oktober

22. Oktober: Tragischer Grund für tödlichen Fallschirm-Sprung einer 15-Jährigen

Ein 15-jähriges Mädchen wird am 22. Oktober bei einem Fallschirmsprung in Schwenningen so schwer verletzt, dass sie in einer Klinik stirbt. Grund für das Unglück ist laut Behörden ein Steuerfehler bei der Landung.

Die Jugendliche habe angesichts eines Windstoßes einen Kurvenflug eingeleitet , um den Schirm gegen den Wind stellen zu können, wie Experten sagen. Die 15-Jährige sei dabei jedoch bereits zu tief geflogen.

23. Oktober: Zivilcourage endet blutig! 33-Jähriger erleidet mehrere Frakturen im Gesicht

Ein Wollmatinger will das Leben eines Mannes retten, auf dessen Kopf drei Unbekannte eintreten. Doch dann wird er plötzlich selbst zur Zielscheibe.

Marco Boxler will lediglich einen Junggesellenabschied mit seinen Ringer-Kumpels vom KSV Wollmatingen und anderen Freunden im Konstanzer Industriegebiet ausklingen lassen, doch auf dem Heimweg nimmt der Abend ein schreckliches Ende für ihn.

Der 33-Jährige wird in der Nähe der Diskothek Grey von drei Männern zusammengeschlagen. Und das nur, weil er Zivilcourage zeigt. Wie brutal die Täter vorgingen, zeigen die Fotos seiner Verletzungen. Der junge Mann erleidet zahlreiche Frakturen im Gesicht.

November

19. November: So lief der Besuch von Kanzler Olaf Scholz am Bodensee

Man kann Olaf Scholz nicht nachsagen, dass er keine Lust auf Friedrichshafen hat und gleich wieder weg will. Sein erster Programmpunkt bei ZF beginnt morgens um 9.45 Uhr. Danach spricht er um 12 Uhr auf dem SPD-Parteitag, bevor es dann am Nachmittag um 14 Uhr sogar wird, als der Kanzler für eine Stunde den VfB Friedrichshafen besucht.

Den Kanzler-Tag am See können Sie in unserem Live-Ticker hier nachverfolgen.

19. November: „Wetten, dass..?“ in Friedrichshafen mit viel Nostalgie

Robbie Williams, eine Baggerwette und viele Diskussionen um Moderator Thomas Gottschalk: Wenn „Wetten, dass..?“ in die Region kommt, ist Langeweile keine Option. Die ganze Region fiebert auf das Event hin, die Karten für die Live-Show sind ruckzuck verkauft. Doch auch wer kein Ticket ergattern kann, wird durch die zahlreichen Berichte auf SÜDKURIER Online informiert.

In unserem Live-Ticker finden Sie Video-Eindrücke des Abends, lesen Backstage-Hintergründe und einen kritischen Kommentar über TV-Dino Gottschalk. Wetten, dass es seine letzte Show im SÜDKURIER-Verbreitungsgebiet war?

Dezember

7. Dezember: Historische Razzia gegen Reichsbürger auch im Südwesten

Mehrere Tausend Polizisten rücken gegen eine mutmaßliche Terrorgruppe aus, die Umsturzpläne in Deutschland hegt. Für die geplante Revolution soll die Gruppe mit Waffen trainiert haben. Die Bundesanwaltschaft nimmt am 7. Dezember 25 Menschen aus der sogenannten Reichsbürgerszene fest. Rund 3000 Polizeibeamte sind am frühen Morgen in elf Bundesländern im Einsatz, Durchsuchungen gibt es auch im Bodenseekreis.

Die terroristische Vereinigung will die staatliche Ordnung in Deutschland stürzen und durch eine eigene ersetzen.. Dafür hätte sie auch Tote in Kauf genommen. Es ist eine der größten Razzien, die es je im Land gab. Eine Spur des Putsch-Prinzen Heinrich XIII. Reuß führt sogar in den Hotzenwald.

19. Dezember: Rauchsäule über der Singener Nordstadt bei Großbrand in der Pomeziastraße

Tragischer Brand kurz vor Weihnachten: Am Montag, 19. Dezember, werden mehrere Gebäude durch einen Großbrand in der Pomeziastraße in Singen vollkommen zerstört.

Für Mario Dutzi, Kommandant der Singener Feuerwehr ist bereits kurz nach der Alarmierung klar: Da ist nichts mehr zu retten. „Die Gebäude haben komplett durchgezündet“, so das tragische Fazit von Dutzi. Der Bilder der verheerenden Brandnacht in Singen sprechen für sich.