Wenn man sich auf dem Instagram-Profil von Patrick Romer umschaut, ist es fast so, als wäre nichts passiert. Kein Beitrag zu dem Autounfall, den der 26-Jährige am Wochenende hatte, keine aktuelle Story. Vergessen ist das Erlebnis allerdings längst noch nicht. „Ich merke es schon noch im Nacken“, so der ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidat aus Dingelsdorf-Oberdorf über die Nachwirkungen des Unfalls.

Dabei sei er auf den Aufprall irgendwie vorbereitet gewesen, wie er sagt, habe auch noch versucht zu bremsen, als ihm ein anderes Auto auf einer Kreuzung am Samstagabend kurz vor halb elf im Konstanzer Industriegebiet die Vorfahrt nahm. Er sei dann aber doch noch recht schnell seitlich in das andere Auto hineingefahren, berichtete er nach dem Unfall in einer Instagram-Story seinen 75.000 Followern auf der Plattform, bei der er sich als „Ackerdemiker mit Niveau“ beschreibt.

Der Konstanzer Patrick Romer im Sommer 2020 mit einem seiner Hochland-Rinder. | Bild: Andreas Schuler

Der Aufprall war heftig – so heftig, dass sich die Airbags seines Autos geöffnet hätten, wie er im Gespräch erzählt. Die beiden Insassen des anderen Autos wurden eingeklemmt. Es war Glück im Unglück, dass in der Nähe zufällig ein Krankenwagen war, der die Unfallstelle schnell erreichte. Auch die Feuerwehr sei innerhalb von fünf Minuten da gewesen, erinnert sich Romer. Es sei ein koordinierter Einsatz gewesen: „Jeder Handgriff hat da gesessen.“ Er selbst sei in dem Moment mit der Situation überfordert gewesen.

Zweimal sei er seit dem Unfall schon wieder über die Unfallkreuzung gefahren und denkt auch noch über den Unfall nach. „Wenn ich Motorrad fahre, denke ich normalerweise immer auch für die anderen mit. Aber das Auto habe ich einfach nicht kommen sehen“, sagt er. „Es ist erschreckend, wie schnell es gehen kann.“ Das Auto habe zwar einen Kilometerstand von 400.000 gehabt, es sei dennoch ein Verlust für die Familie, so Romer. Aber er sei vor allem froh, „dass wir gesund sind“.

In den sozialen Medien hatte es nach dem Unfall Aufregung gegeben: Romers Freundin Antonia Hemmer (22) hatte erst auf Instagram davon erfahren. Das Paar lernte sich 2020 bei „Bauer sucht Frau“ kennen, sie kamen erst nach der Show zusammen und führen inzwischen eine Fernbeziehung.