Ermittler verdächtigen nach der Singener Schlägerei jene Clans, die 2020 in eine Bluttat verwickelt waren. Auch ein Verurteilter soll am Tatort gewesen sein. Was sein Anwalt sagt und warum ein dritter Clan ein Thema ist.

„Es war der Schock meines Lebens. So etwas habe ich in Singen noch nie erlebt, und ich bin hier geboren“, sagt eine junge Frau dem SÜDKURIER und will aus Angst nicht mit Namen genannt werden.Wie viele andere Passanten wurde auch sie am