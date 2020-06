Dominik Männle hat sein Amt als Bürgermeister offiziell angetreten: Der 37-Jährige ist am Dienstagabend in einer öffentlichen Sondersitzung des Gemeinderates in der Mehrzweckhalle Mühlhofen von Bürgermeister-Stellvertreter Martin Möcking, Gemeinderat der Jungen Bürger, offiziell vereidigt und verpflichtet worden. Rund 150 Einheimische und Gäste verfolgten die Amtseinführung, die von einem Bläserquartett der Musikschule begleitet wurde.

Uhldingen-Mühlhofen Erster Eindruck am künftigen Arbeitsplatz ist „sehr positiv“ Das könnte Sie auch interessieren

Respektable Erfahrung im öffentlichen Dienst

Martin Möcking, Gemeinderat der Jungen Bürger und erster Bürgermeister-Stellvertreter, überreichte die Amtskette als äußeres Zeichen des Bürgermeisteramtes an Dominik Männle. | Bild: Kleinstück, Holger

Möcking sagte, dass Männle über eine „respektable berufliche Erfahrung im öffentlichen Dienst an verantwortlicher Stelle“ verfüge. Offenheit, Transparenz und Sachlichkeit seien der Schlüssel zum Umgang mit dem Gemeinderat, der Verwaltung und den Bürgern. „Wir freuen uns, dass wir mit Ihnen eine Persönlichkeit gewinnen konnten, die diese Qualitäten in sich vereint“, sagte Möcking in Richtung Männle, bevor er dessen Vereidigung und Verpflichtung übernahm und ihm die Amtskette des Bürgermeisters umlegte. Im Namen seiner Ratskollegen reichte er Männle die Hand, wobei er versicherte, dass Männle in den Bürgervertretern „immer einen fairen und engagierten Partner“ vorfinden werde, „denn wir wollen mit Ihnen und der Verwaltung zusammen Erfolg zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger haben“.

Wölfle: Bürger hat eine gute Wahl getroffen

Glückwünsche an Dominik Männle (links) übermittelte auch Landrat Lothar Wölfle. | Bild: Kleinstück, Holger

Landrat Lothar Wölfle sagte, mit Männle hätten die Bürger in einem „sehr respektablen Bewerberumfeld“ eine gute Wahl getroffen. Dieser habe sich nicht zu Unrecht als Schaffer bezeichnet. „Dominik Männle ist einer, der ganz konsequent seine Aufgaben angeht, an den Themen dranbleibt und diese auch verfolgt.“ Er machte darauf aufmerksam, es sei nicht die allererste Aufgabe eines Bürgermeisters, jedem Ansinnen zu jeder Zeit immer und überall gerecht zu werden. Wölfle: „Ein Bürgermeister muss auch nein sagen können.“

Uhldingen-Mühlhofen „Ich bin begeistert“: So freut sich Dominik Männle über seinen Sieg bei der Bürgermeisterwahl in Uhldingen-Mühlhofen Das könnte Sie auch interessieren

Viel Applaus spendete auch Bürgermeister a.D. Edgar Lamm mit seiner Frau Christina. Hinter ihm sein Vorvorgänger Karl-Heinz Weber mit seiner Frau Jutta. | Bild: Kleinstück, Holger

Männle liegt miteinander am Herzen

Reinhold Schnell aus Neukirch als Vertreter der Bürgermeister im Bodenseekreis erinnerte daran, es sei nicht leicht, als Bürgermeister die vielen Interessen unter einen Hut zu bringen. „Lassen Sie Ihren Bürgermeister nicht allein“, appellierte er an die Gemeinderäte, bevor Meersburgs Bürgermeister Robert Scherer, Vorsitzender des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) und in Uhldingen-Mühlhofen wohnend, „meinem neuen Bürgermeister und seiner Familie in meinem Wohnort viel Glück und Erfolg“ wünschte. Im GVV sehe man sich in vielen Bereichen als Team und nicht als Einzelkämpfer. Deshalb freue es ihn, dass Männle das Miteinander am Herzen liege.

Die Gäste erhoben sich nach der Verpflichtung von Bürgermeister Dominik Männle von ihren Stühlen. | Bild: Kleinstück, Holger

Uhldingen-Mühlhofen Edgar Lamm geht nach arbeitsreicher Zeit in den Ruhestand: „Ich habe fast den ganzen Ort umgegraben.“ Das könnte Sie auch interessieren

Pfarrer schenken symbolhaft eine Uhr

Unter das Thema „Alles hat seine Zeit“ aus dem Buch Kohelet des alten Testaments stellten die Pfarrer Matthias Schneider und Thomas Weber ihre Ausführungen. Für Männle beginne jetzt ein ganz neue Zeit mit vielen Begegnungen, bei der er erfahren werde, dass seine Zeit oft zu kurz sei und nicht reiche. Deshalb wollten sie ihm das symbolhaft schenken, was er ganz besonders benötige: Zeit. Und zwar in Form einer Uhr mit dem Motiv der aufgehenden Sonne über Uhldingen-Mühlhofen und dem Bibelzitat „Alles hat seine Zeit“. Schneider, an Männle gerichtet: „Wir wünschen Ihnen, dass Sie die Zeit als Geschenk erfahren, das es einzuteilen, gut zu organisieren, aber bewusst als nicht selbstverständliches Geschenk zu leben ist, in jedem Augenblick.“

Der evangelische Pfarrer Thomas Weber (links) und der katholische Pfarrer Matthias Schneider (rechts) überreichten Dominik Männle eine Uhr. | Bild: Kleinstück, Holger

Vereine hoffen auf Unterstützung durch Männle

Siegfried Burgermeister als Sprecher der Vereine zeigte sich überzeugt, mit Männle einen bodenständigen, verwaltungsfachkompetenten, bürgernahen und vereinsorientierten Bürgermeister erhalten zu haben. Die Vereine, „ohne die das Leben in der Gemeinde ein Irrtum ist“, benötigten mehr denn je die Unterstützung der Gemeinde beispielsweise in Form von Vereinsförderung oder Hilfe bei Großveranstaltungen. „Hier zu streichen und zu sparen wäre sicherlich der falsche Weg.“ Die für die Verwaltung sprechende Hauptamtsleiterin Gudrun Müller freute sich darauf, gemeinsam mit Männle Bewährtes in der Gemeinde zu erhalten, Chancen, die sich böten, zu ergreifen und Neues zu wagen. „Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen“, zitierte sie den französischen Schriftsteller Antoine de Saint-Exupery. Ein abschließender Stehempfang fiel der Corona-Epidemie zum Opfer.

Dominik Männle hielt seine ersten Rede als neuer Bürgermeister von Uhldingen-Mühlhofen während der öffentlichen Gemeinderatssitzung in der Mehrzweckhalle Mühlhofen. | Bild: Kleinstück, Holger