„Ich fühle mich schon sehr wohl. Der erste Eindruck mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im Haus ist sehr positiv.“ Mit viel Optimismus und Freude hat Dominik Männle sein Amt als neuer Bürgermeister der Gemeinde aufgenommen. Jetzt steckt er erst einmal mitten in den Vorbereitungen für seine Verpflichtung, die am kommenden Dienstag, 16. Juni, in der Mehrzweckhalle in Mühlhofen stattfinden wird.

Edgar Lamm schaut für letzte Hinweise vorbei

Uhldingen-Mühlhofen Sie bereiten die Amtsübergabe vor: Noch-Bürgermeister Edgar Lamm

Seinen Tag vor dem Amtsantritt verbrachte Männle unter anderem mit seinem Vorgänger Edgar Lamm zwecks Schlüsselübergabe und letzten Absprachen zum Stand von „drei, vier laufenden Verfahren“. Anderntags, am Sonntagmorgen, zeigte er seiner Tochter sein neues Büro, lief mit ihr den Weg zur Lichtenbergschule ab, „damit sie mich von dort aus mal im Büro besuchen kann“. Gegen Abend suchte er mit seiner Frau Nicole seinen neuen Arbeitsplatz erneut auf, um einige Pflanzen zu deponieren. „Außerdem habe ich extra zwei Bilder von meinen beiden Mädels geschenkt bekommen, damit ich sie nicht vergesse“, merkte Männle augenzwinkernd an. Ansonsten beschrieb er das Wochenende als sehr ruhig, er habe gut geschlafen und sich auf seine neue Arbeit gefreut. „Es war eher Freude als Bammel und Aufregung. Weil ich weiß, jetzt bin ich nur noch hier und nicht mehr zwischen zwei Stühlen“, sagte er mit Hinweis darauf, dass er in den vorigen Wochen immer wieder trotz Arbeit in der Kreiskämmerei im Rathaus Oberuhldingen war.

Runde durch das Rathaus zu den Mitarbeitern

Seinen ersten Arbeitstag begann Männle mit einer Runde durchs Rathaus, begrüßte die Mitarbeiter und stellte sich bei denen vor, die ihn noch nicht persönlich kannten. „Ich habe jedem eine Kleinigkeit zum Frühstück ins Arbeitszimmer gebracht“, sagte er. Die übliche Begrüßung im großen Sitzungssaal habe aufgrund der Corona-Krise nicht stattfinden können. Darüber hinaus sei auch noch Edgar Lamm kurz im Haus gewesen und ihm letzte Sachen gezeigt. Nach einem ersten Check der E-Mails folgte am ersten Tag noch ein Grußwort für das gemeindeeigenen Amtsblatt. Mit jeden Mitarbeiter wolle er nächste Woche noch ein kurzes Gespräch in seinem Büro führen, „damit ich jeden besser kennenlerne“.

Teilnahme beim Stadtradeln ist eingeplant

Als „ganz neue Erfahrung“ bezeichnete Männle die Möglichkeit, zur Mittagspause kurz nach Hause nach Mühlhofen zu fahren. „So etwas habe ich das letzte Mal kurz nach meinem Studium gemacht.“ Für solche Kurzstrecken in der Gemeinde steht ihm künftig ein Dienstwagen mit Elektroantrieb zur Verfügung, welcher am Freitag vergangene Woche eingetroffen ist. „Den Hybridwagen kann ich gut für kurze Strecken in der Gemeinde beispielsweise zu einem runden Geburtstag oder einem Termin verwenden“, sagte Männle. Er kündigte an, an der Aktion „Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima“ teilzunehmen, an der sich die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen erstmals vom 20. Juni bis 10. Juli beteiligen wird. Ziel der Kampagne ist es, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, ein Zeichen für vermehrte Radförderung in der Kommune zu setzen – und letztlich Spaß beim Fahrradfahren zu haben.

In der Gemeinde gibt es noch zu tun

Jetzt freut sich Männle erst einmal auf seine Arbeit und hofft, „dass ich viel Positives bewegen kann“. Sein Dank galt in dem Zusammenhang Edgar Lamm, der in den vergangenen 16 Jahren viel Gutes bewegt und ihn in den zurückliegenden vier Wochen einen großen Einblick in seine künftige Arbeit gegeben habe. „Er hat mir natürlich auch noch etwas übrig gelassen, aber es soll mir ja nicht langweilig werden. Ich bin mir aber sicher, dass es das nicht wird.“