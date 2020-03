Er habe überhaupt nicht damit gerechnet, gleich beim ersten Wahlgang über 50 Prozent zu erhalten. „Vor allem aufgrund der übrigen Kandidatinnen und Kandidaten, die alle alles gegeben haben und im Ort immer präsent gewesen waren“, sagte Dominik Männle am Wahlsonntag nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses in einer ersten Stellungnahme im Welterbesaal. Von dort aus war ein Livestream gesendet worden, der über die Homepage der Gemeinde verfolgt werden konnte.

Der Livestream aus dem Welterbesaal in Unteruhldingen konnte über die Homepage der Gemeinde von allen Interessierten verfolgt werden. | Bild: Jäckle, Reiner

Männle sagte weiter, aufgrund der fünf Kandidaten sei es ganz ungewiss gewesen, wie der erste Wahlgang ausgehen werde. Er habe schon gehofft, auf dem ersten Platz zu stehen, „aber dass jetzt gleich fast 58 Prozent für mich rausgesprungen sind, hätte ich nie gedacht. Ich bin geflasht und begeistert“, sagte er, allen seinen Wählerinnen und Wählern dankend.

Meinung Zukunftsträchtige Wahl in unsicheren Zeiten von Stefan Hilser Das könnte Sie auch interessieren

Denkwürdiger Tag für Dominik Männle

Der Verlauf des Sonntags sei für ihn „etwas ganz Neues“ gewesen, er sei aufgeregter gewesen, als wenn er selber etwas hätte vortragen müssen, so Männle. Den Wahlsonntag verbrachte er zuhause – mit seiner Schwiegermutter, die an diesem Tag Geburtstag hatte, und so sei er etwas abgelenkt gewesen. Ihren Geburtstag werde er wohl nie mehr vergessen können „und sozusagen an diesem Tag immer im doppelten Sinne feiern“.

So reagieren die vier Mitbewerber Männles auf das Wahlergebnis Jean-Christophe Thieke Der 41-Jährige verbrachte eigenen Angaben zufolge einen ruhigen und spannenden Wahlsonntag, der ein „Tag für die Familie“ einschließlich eines Spaziergangs unter Beachtung der aktuellen Regeln gewesen sei. Den Wahlkampf hatte er aufgrund von Corona ins Internet verlegt. Thieke: „Es war schade gewesen, dass ich viele Bürgerinnen und Bürger nicht mehr habe sehen können.“ Selbstverständlich hätte er sich ein besseres Ergebnis gewünscht. „Trotzdem bin ich zufrieden, als Zweiter aus der Wahl hervorgegangen zu sein“, sagte er und verwies darauf, am gestrigen Montag viele positive Rückmeldungen erhalten zu haben. Sein Dank galt den Wählerinnen und Wählern für die „vielen wertvollen Begegnungen und Gespräche“ in den vergangenen Wochen. Mit dem klaren Ergebnis sei Dominik Männle, dem er „ganz herzlich“ gratuliere, ein eindeutiger Auftrag erteilt worden. Diejenigen, die ihn mit ihrer Stimme oder auch darüber hinaus unterstützt hätten, bat er, dem künftigen Bürgermeister Vertrauen entgegenzubringen, um gemeinsam mit ihm an der Zukunft der Gemeinde zu arbeiten. Persönlich freue er sich bereits auf die Zusammenarbeit mit Männle im Gemeinderat. Jasmina Brancazio Den Wahlsonntag verbrachte die 34-Jährige zuhause mit ihrer Familie, Monopoly und „alle Gesellschaftsspiele, die wir ihm Schrank haben“ spielend. Aufgeregt sei sie schon gewesen, sie habe die letzten E-Mails gecheckt und beantwortet. Ihre geplanten Veranstaltungen hatte sie im Vorfeld aufgrund von Corona alle abgesagt. „Wenn ich etwas veranstalte, trage ich auch die Verantwortung. Das konnte ich nicht mehr ruhigen Gewissens machen.“ Der Zuspruch über die sozialen Medien sei gut gewesen, „mir wäre es natürlich lieber gewesen, wenn ich mehr persönliche Gespräche hätte führen können“. Zum Wahlkampf sagte Brancazio, sie habe viel gelernt und sich weiterentwickelt, sie könne „viel mitnehmen“. Auch sie zeigte sich „sehr überrascht, dass bei wirklich fünf guten Kandidaten“ die Entscheidung schon im ersten Wahlgang gefallen sei. Den Einwohnern von Uhldingen-Mühlhofen wünschte sie alles Gute, mit Männle verfügten sie künftig über einen guten Bürgermeister. Nadine Bohn Die Krankenschwester war den Wahlsonntag „relativ entspannt“ angegangen und ein bisschen spazieren gewesen. „Ich habe mich gut erholt“, sagte die 44-Jährige. Die Woche zuvor habe sie im Klinikum in Friedrichshafen nicht gearbeitet, sondern die letzten Flyer verteilt, aber aufgrund von Corona keine Treffen mehr ausgerichtet. Den Wahlausgang ansprechend, sagte Bohn, sie habe nicht wirklich damit gerechnet, dass es bereits im ersten Wahlgang zu einer Entscheidung komme. Letztlich sei das aber für den Wähler aufgrund von Corona gut gewesen. Ihr Abschneiden bezeichnete sie als „völlig okay“. Sie wolle nun das, was sie während der Zeit des Wahlkampfes erfahren habe, mitnehmen und als Gemeinderätin umsetzen. Roland Martin Den Wahlsonntag verbrachte der 56-Jährige in freiwilliger Quarantäne zusammen mit seiner Frau Petra. „Über das Ergebnis bin ich tatsächlich überrascht und natürlich auch enttäuscht“, sagte der gebürtige Münchner. „Nichtsdestotrotz möchte ich dem neuen Bürgermeister gratulieren und ihm und der Gemeinde für die Zukunft alles Gute wünschen.“ Den geplanten Umzug in seine neue Heimat Uhldingen-Mühlhofen hat er aufgrund seines Abschneidens bei der Wahl verschoben. „Ich werde weiterhin wie bisher in ganz Deutschland Unternehmen sanieren und optimieren“, teilte Martin mit.

Erstes Gespräch mit Edgar Lamm

Am Montag war er in der Gemeinde beschäftigt, um unter anderem Wahlplakate in Mühlhofen abzuhängen – Jean-Christophe Thieke habe das für Oberuhldingen, Nadine Bohn für Unteruhldingen übernommen. Um 17 Uhr nahm er am Gemeindewahlausschuss teil, bei dem das amtliche Ergebnis festgestellt wurde, anschließend traf er sich im kleinen Sitzungssaal zu einem ersten Gespräch mit dem amtierenden Bürgermeister Edgar Lamm.

Bürgermeister Edgar Lamm (links) gratulierte dem Wahlsieger und sicherte ihm seine volle Unterstützung für eine geordnete Amtsübergabe zu. Lamm zeigte sich erleichtert, dass die Entscheidung bereits im ersten Wahlgang gefallen war. | Bild: Jäckle, Reiner

Ab heute und in den kommenden Wochen bis Anfang Juni wolle er im Landratsamt als Kämmerer noch alles das erledigen, was in den zurückliegenden Monaten während seines Wahlkampfes liegen geblieben sei. „Und gucken, wie die Lage aufgrund von Corona ist“, fügte er an. Außerdem wolle er alles dafür geben, dass dort ein geordneter Übergang gewährleistet sei. Parallel möchte er in der Gemeinde präsent sein, um „zu schauen, wie die Prozesse laufen“. Dazu gehöre, Gemeinderatssitzungen zu besuchen und in der Gemeindeverwaltung „vielleicht schon den einen oder anderen Tag“ hineinzuschnuppern.

Höchster Stimmenanteil für Männle in Mühlhofen

Den höchsten Stimmenanteil erzielte Männle in seinem Wohnort Mühlhofen, wo er 60,2 Prozent (Wahlbezirk 1) beziehungsweise 68,4 Prozent (Wahlbezirk 2) der Stimmen erhielt. Am wenigsten Wähler votierten mit 43,2 Prozent in Unteruhldingen für Männle, bei den Briefwählern waren es rund 60 Prozent.

59 Prozent Briefwähler

Aufgrund der Corona-Pandemie erzielte die Briefwahl bisher noch nie erreichte Ausmaße. Nicht weniger als 2130 Bürgerinnen und Bürger der 6582 Wahlberechtigten hatten davon Gebrauch gemacht, wozu der derzeitige Bürgermeister Edgar Lamm aufgerufen hatte. 1983 Personen gaben dann auch tatsächlich ihre Stimme ab, das waren 59 Prozent aller 3354 gültigen Stimmen. 1374 Personen wählten in einem der fünf Wahllokale.

Karin Klausmann-Poisel war eine von 3357 Wählerinnen und Wählern, die am Sonntag zum Wählen gingen. 52 Wahlhelfer wurden eingesetzt, darunter (von links) Susanne Hofmaier, Clarissa Sauerstein und Johann Krapf. | Bild: Kleinstück, Holger

Die Wähler wurden angehalten, eigenverantwortlich genügend Abstand zu anderen Personen zu wahren. Die Türen zu den Wahllokalen standen offen, „damit niemand eine Türklinke anfassen musste“, so Lamm. Desinfektionsmittel wurden ebenfalls bereitgestellt. „Außerdem hatten wir extra noch 1500 Kulis bestellt“, teilte Lamm mit. Jeder Wähler konnte einen davon mitnehmen beziehungsweise einen eigenen Kugelschreiber mitbringen; auch Einmalhandschuhe waren teilweise gefragt, sowohl bei den Wählerinnen und Wählern als auch bei den 52 Wahlhelferinnen und Wahlhelfern.

So ging die erste Bürgermeisterwahl von Edgar Lamm vor 16 Jahren aus

Bei der Wahl vor 16 Jahren, als Lamm erstmals zum Bürgermeister gewählt wurde, erzielte der damals 50-Jährige 59,7 Prozent der Stimmen, also geringfügig mehr als jetzt Männle. Die Wahlbeteiligung vor 16 Jahren lag bei 65 Prozent, 51,1 Prozent waren es nun am vergangenen Sonntag.