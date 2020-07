Mit ihren zahlreichen Veranstaltungen mit allerlei Prominenz hat sich die Kleinkunst- und Kabarettbühne Alte Fabrik Mühlhofen in den zurückliegenden zehn Jahren einen Namen gemacht, und das auch weit über die Gemarkungsgrenzen von Uhldingen-Mühlhofen hinaus. Doch die Corona-Pandemie machte den Betreibern in diesem Jahr bisher einen großen Strich durch die Rechnung, Veranstaltungen mussten abgesagt oder zumindest verschoben werden.

Friedrichshafen/Tettnang Livestream, Autokonzert und Open Air: Im Kulturbereich sind weiterhin kreative Ansätze und Geduld gefragt Das könnte Sie auch interessieren

Für ein Gastspiel des Stuttgarter Travestiekünstlers Michael Panzer alias Fräulein Wommy Wonder hatte die Alte Fabrik Mitte Juni bereits wieder ihre Pforten geöffnet – wenn auch nur ein Mal. Und im Mai lockten mehrere Filmvorführungen im Rahmen eines Autokinos auf den Parkplatz zum See.

Uhldingen-Mühlhofen Erste Corona-Veranstaltung in der Alten Fabrik Mühlhofen bietet viele Lacher mit Fräulein Wommy Wonder und 1,5 Metern Abstand Das könnte Sie auch interessieren

Nachholtermine ab 1. August

Jetzt haben sich Eventmanager Matthias Becht und Gastronom Martin Möcking, die Macher der Kleinkunstbühne, wieder etwas einfallen lassen: Nach dem Motto „Alles muss raus“ richten sie hinter dem Gebäudekomplex Alte Fabrik/Hotel Sternen in Mühlhofen im August mehrere Open-Air-Veranstaltungen aus: Ab 1. August werden jeweils am Wochenende einige der Termine nachgeholt, auf die das Publikum in den vergangenen vier Monaten hat verzichten müssen. Das Areal bietet nach Worten der Veranstalter genügend Platz für die Einhaltung von Abstandsregeln und Hygienekonzepten.

Die Veranstaltungen im Überblick 1. August 20 Uhr: Fabrik-Kabarett-Klub mit Martina Brandl und Gästen 8. August 20 Uhr: Dui do on de sell mit „Reg mi net uf“ 15. August 20 Uhr: Martin Frank mit „Es kommt wie‘s kommt“ 22. August 20 Uhr: Barbara Ruscher mit „Ruscher hat Vorfahrt“ 28. August 20.30 Uhr: Mathew James White live

Den Auftakt macht am Samstag, 1. August die Kabarettistin Martina Brandl, die sich im Rahmen des „Fabrik-Kabarett-Klubs“ wieder drei Gäste geladen hat: Götz Frittrang, Dagmar Schönleber und Helge Thun. Aufatmen können die Fans der beiden Vorzeige-Schwäbinnen „Dui do on de sell“: Petra Binder und Doris Reichenauer holen ihren bereits zweimal verschobenen Auftritt mit dem Programm „Reg mi net uf“ am Samstag, 8. August nach. „Dabei greifen sie so ziemlich alles auf, was das Alltagsleben an Kuriositäten bietet“, wie es in der Ankündigung heißt.

Kabarett mit Martik Frank und Barbara Ruscher

Martin Frank, Shootingstar der bayerischen Kabarettszene, präsentiert sein Programm „Es kommt wie‘s kommt“ am Samstag, 15. August. „Und zwar so frech wie direkt, so bodenständig wie musikalisch und extrem lustig“, wie die Veranstalter mitteilen. Scharfzüngig, aber charmant möchte die Kabarettistin und Autorin Barbara Ruscher am Samstag, 22. August den Selbstoptimierungswahn der Gesellschaft hinterfragen. Die Veranstaltung „Ruscher hat Vorfahrt“ hätte eigentlich am 26. Juni stattfinden sollen.

Neuseeländer präsentiert „Kiwi Folk“

Mit dabei ist auch der Neuseeländer Mathew James White, der am Freitag, 28. August sein mittlerweile viertes Album „I‘m thinking of you“ im Gepäck hat und „chilligen Kiwi Folk“ präsentiert.

Bereits gekaufte Karten sind für die Open-Air-Nachholtermine weiterhin gültig. Weitere Tickets sind im Vorverkauf in der Alten Fabrik (Telefon 0 75 56/9 29 48 89), in den SÜDKURIER Service-Centern oder online erhältlich. Hunger und Durst muss übrigens niemand leiden: Denn ein eigener Biergarten wird jeweils Freitag und Samstag ab 17.30 Uhr geöffnet – mit dem nötigen Abstand und entsprechendem Hygienekonzept.