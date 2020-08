Wer mit der App Animal Tracker nach Waldrapp Montalcino fahndet, der fand jetzt den letzten Eintrag vom Morgen des 5. August bei Altusried östlich von Leutkirch. Das Weibchen des Jahrgangs 2018 hatte sich auf unglückliche Weise massiv am Schnabel verletzt und wurde so aufgefunden.

Schnabel war bis an die Wurzel gespalten

Nach einer Meldung an das Waldrappteam meldete sich Ziehmutter Anne-Gabriela Schmalstieg bei Iris Barann in Salem-Weildorf mit einem Hilferuf. Barann hatte die anderen Waldrappe immer wieder beobachtet, die dort am regelmäßigsten anzutreffen sind. „Ich bin nach Altusried gefahren und habe Montalcino abgeholt“, berichtet die Weildorferin, die zwar Hühner und Meerschweinchen hält, mit den Krummschnäbeln bislang allerdings nichts zu tun hatte. „Der Oberschnabel war längs gespalten bis an die Wurzel und es blutete“, beschreibt Iris Barann das Malheur.

Sie brachte das Waldrapp-Weibchen in die Tierklinik Ravensburg. „Dort hat man ihm den Schnabel mit Epoxid-Harz quasi wieder zusammengeklebt“, schildert sie die Behandlung. Dann nahm sie den Vogel in Absprache mit dem Waldrappteam mit nach Hause.

Beim Auffinden war sie schon auf 750 Gramm abgemagert

„Wir sind sehr froh über diese Unterstützung“, sagt Projektleiter Johannes Fritz, der in Salzburg von dem Vorfall erfahren hatte. Allerdings war Montalcino beim Auffinden schon auf rund 750 Gramm abgemagert. Iris Barann fütterte den Vogel regelmäßig und stellte den Waldrapp täglich auf die Waage. Eine Woche später konnte sich die Zunahme schon sehen lassen. „Er wog heute etwa 1100 Gramm“, sagte Barann am Mittwochabend. „Das ist schon mal nicht schlecht.“ Auf 1500 Gramm sollte er allerdings kommen, um wieder fit für den Rückflug in die Toskana zu sein.

Die Mehlwürmer in der Kiste (rechts) lässt Montalcino links liegen. Lieber mag sie frisches Rindfleisch in kleinen Portionen. Das Waldrapp hatte nach der Verletzung schon deutlich an Gewicht verloren. | Bild: Hanspeter Walter

Von den Mehlwürmern, die nach wie vor seine Lieblingsspeise sein sollten, will Montalcino allerdings wenig wissen. Stattdessen füttert ihn seine Weildorfer Pflegerin mit Rindfleischwürfeln. „Sie ist schon sehr wählerisch“, hat Iris Barann beobachtet. „Und wenn sie nicht mehr will, dann will sie nicht mehr.“ Inzwischen hat sich der Vogel wieder so weit erholt, dass er aus der „Pflege“ entlassen werden konnte.

So steht es um die Waldrappe im Linzgau

Zehn Waldrappe sind mittlerweile seit einigen Wochen ständig zwischen Linzgau und Hegau unterwegs. Vielen Naturbeobachtern oder Spaziergängern sind sie schon begegnet, wie die zugesandten Fotos und Meldungen zeigen.

Nahaufnahme von den Flugbegleitern über die Alpen. | Bild: Schmalstieg/Waldrappteam

Das Interesse an den Tieren ist nicht nur rund um Hödingen und Heiligenberg groß, wo mittlerweile schon drei Generationen das Fliegen gelernt und am Ende gen Süden ins Winterquartier abgehoben haben. Vergangenes Jahr hatte es ein erster Rückkehrer bis in die Schweizer Bodenseeregion geschafft, dieses Jahr ist ab Mai ein ganzer Trupp im geplanten Brutgebiet am nördlichen Seeufer standorttreu unterwegs. Ab Mitte September rechnet Biologe Johannes Fritz mit dem Abflug in die wärmere Toskana. Gelassen bereitet er die dritte Bewerbung um eine Förderung im Rahmen des EU-Life-Projekts für Artenschutz vor. „Wir sind guter Dinge“, bleibt der Österreicher gelassen.

„Es ist eines der besten Artenschutzprojekte, die es derzeit gibt“, ist auch Peter Berthold nach wie vor begeistert. Der ehemalige Direktor des Max-Planck-Instituts für Ornithologie war es auch gewesen, der seinem österreichischen Kollegen Fritz vor einigen Jahren den Tipp mit dem Überlinger Standort gegeben und die Kontakte eingefädelt hatte. Auch Berthold ist zuversichtlich, dass das Projekt trotz einiger Förderprobleme bei der EU fortgesetzt werden kann. „Johannes Fritz ist da ja sehr flexibel“, sagt Berthold.

2021 folgt die vierte Aufzucht Vier Aufzuchten mit Prägung auf die jeweiligen Ziehmütter sind an den verschiedenen Standorten geplant. Nach Hödingen 2017 und 2018 sowie Heiligenberg 2019 wäre die Serie in diesem Jahr dort komplettiert worden. Doch die Corona-Pandemie verhinderte nicht nur die geplante erste natürliche Brut bei Goldbach, sondern auch diese vierte Aufzucht. Die ist nun für 2021 fest vorgesehen und auch finanziell „weitgehend gesichert“, wie Fritz formuliert. Trainingsplatz bei Heiligenberg wird nicht mehr ausreichen Allerdings stellt dieser zeitliche Verzug um ein Jahr den Biologen vor ein zusätzliches Problem. „Der Trainingsplatz bei Heiligenberg war super“, erinnert er sich gerne: „Doch den können wir im kommenden Jahr nicht noch einmal nutzen.“ Denn Johannes Fritz rechnet im kommenden Frühjahr mit zahlreichen weiteren Rückkehrern, darunter auch erste Heiligenberger. „Wir müssen deshalb noch einmal um 20 Kilometer weiter ins Hinterland“, erklärt er: „Sonst kämen Jung und Alt sich auch hier in die Quere.“ Dies war schon der Grund, dass das Waldrappteam nach zweimal Hödingen im Jahr 2019 in Richtung Heiligenberg weitergezogen war. „Wo wir genau hingehen werden, wissen wir nocht nicht“, sagt Fritz: „Da sind wir noch auf der Suche.“ Animal Tracker zeigt Daten Ungeachtet des wechselnden Trainingsgeländes und des Startplatzes für die erste betreute Winterreise des jungen Nachwuchses werden alle Rückkehrer mit etwas Nachhilfe zum Überlinger Brutplatz geführt. Dort war schon im Februar zwischen den Goldbacher Weinbergen ein künstlicher Brutfelsen in der Vorbereitung, konnte allerdings wegen Corona nicht mehr fertiggestellt werden. Als am 9. Mai mit Zoppo der erste Rückkehrer hier eintraf, sah das für ihn noch etwas ungewohnt und unwirtlich aus. Zahlreicher Artgenossen trafen in den Tagen danach ein, inzwischen halten acht Tiere der Region verlässlich die Treue. Das lässt sich über den Animal Tracker sehr schön verfolgen. Da die öffentliche App keine Live-Daten übermittelt, sondern den Standort erst mit etwas Verzug meldet, kann man die Tiere damit nicht unbedingt aufspüren. Dafür begegneten ihnen viele Leser schon zufällig. Reichlich Nachwuchs in den Brutgebieten Reichlich Nachwuchs gab es in diesem Jahr in den ersten beiden Brutgebieten bei Passau und Salzburg. „Insgesamt 27 Jungvögel sind hier flügge geworden“, ist Projektleiter Johannes Fritz zufrieden. Auch in Überlingen rechnet er im kommenden Jahr mit einer erfolgreichen Brut von wenigstens zwei bis drei Paaren. „Wir können dann ja mit noch mehr Rückkehrern rechnen“, sagt er. Im Juli hat Johannes Fritz bereits zum dritten Mal seinen Förderantrag für das EU-Life-Programm gestellt, im Oktober rechnet er zunächst mit einem Zwischenbescheid. „Die endgültige Entscheidung wird erst im Februar fallen“, sagt er. Die Planung für das nächste Jahr sei allerdings so gut wie gesichert.