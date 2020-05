Überlingen vor 4 Stunden

Nach drei Jahren planmäßig zurück am Bodensee: Waldrapp „Zoppo“ ist wieder da

Zu wissen, dass Zugvögel einen perfekten Orientierungssinn haben oder dass Küstenseeschwalben bei ihren jährlichen Flügen von zweimal rund 15 000 Kilometern ihr Ziel problemlos wiederfinden, ist eine Sache. Eine ganz andere ist es, Waldrapp „Zoppo“ vor Augen zu haben, der im Alter von fünf Monaten von Hödingen aus mit der Nummer 164 am Bein in sein Winterquartier in der südlichen Toskana gestartet war, und nun, fast drei Jahre später, als erwachsenes Tier wieder hierher zurückgekehrt ist.