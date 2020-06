Mit einem Antrag an die Stadtverwaltung will die CDU Überlingen erreichen, dass die alte B 31 künftig besser als Stadtring dient und die Wohngebiete entlastet. Nachdem die Anschlüsse Burgberg und Rengoldshausen nun befahrbar sind, seien Verbesserungen erzielbar, für die aber die Beschilderung überdacht werden müsse.

Überlingen B 31: Knoten Altbirnau jetzt befahrbar Das könnte Sie auch interessieren

Nach wie vor werde der überörtliche Verkehr aus Überlingen kommend in Richtung Friedrichshafen-Lindau durch Nußdorf gelenkt, obwohl der Rengoldshauser Knoten hierfür zur Verfügung steht, teilt CDU-Chef Günter Hornstein mit. Auch innerörtliche Verkehrsführungen hätten die Möglichkeit der Zu- und Anfahrt Burgerberg und zum Rengoldshauser Knoten noch nicht aufgenommen.

Der CDU-Antrag im Wortlaut „Die CDU-Fraktion bittet die Verwaltung zu prüfen, ob die im Bereich des Auerbuckel bereits bestehende

Geschwindigkeitsbeschränkung Tempo 30 über die Schillerstraße in der Fohsinnstraße bis zur Einmündung Lippertsreuter fortgeführt werden kann. Eine frühere diesbezügliche Anfrage wurde nach unserer Kenntnis aufgrund der Erschließungsfunktion dieser beiden Straßen negativ beschieden. In diesem Zusammenhang sollte auch die Ausschilderung der innerstädtischen und überörtlichen Verkehrsführung unter Berücksichtigung der Inbetriebnahme des Anschluss Burgberg und des Rengoldshauser Knoten überprüft und angepasst werden. Begründung: Durch die neue Verkehrsführung, insbesondere die Inbetriebnahme der Abfahrt Burgberg und des Rengoldshauser Knotens, erfolgt eine Entlastung der Schiller- und Frohsinnstraße, die eine Anpassung der Geschwindigkeit auf Tempo 30, wie sie in den anderen Wohnstraßen in Überlingen bereits nahezu durchgängig eingerichtet ist, möglich machen sollte. Durch den Anschluss Burgberg und den Rengoldshauser Knoten können bisher durch die Innenstadt bzw. durch Nußdorf geführte Fahrbeziehungen jetzt über den Stadtring führen, was auch bei der Beschilderung der Verkehrsführung Berücksichtigung finden sollte.“

Hornstein ist Revierleiter der Polizei Überlingen, hat insofern also auch beruflich Einblicke in die Verkehrsproblematik von Überlingen.

Tempo in der Frohsinnstraße reduzieren

Darüber hinaus beantragt die CDU zu prüfen, in der Schillerstraße sowie der Frohsinnstraße das Tempo von 50 auf maximal 30 Stundenkilometer zu drosseln (bis zur Einmündung Lippertsreuter Straße). Denn, falls dies als Argument bisher gegen eine Temporeduzierung vorgebracht worden sei, so entfalle die Erschließungsfunktion für diese vom Auerbuckel kommenden Straßen nun.