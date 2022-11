Bodenseekreis vor 4 Stunden

Wer ist der Täter, der am Wochenende in Überlingen 18 Autos beschädigte?

Polizei sucht Zeugen: Ein Unbekannter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag insgesamt an 18 Autos in der Schreibersbildstraße und in der Breitlestraße in Überlingen Schaden verursacht.