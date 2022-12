Temperaturen von minus acht Grad Celsius, die Häuser der Altstadt tragen eine weiße Haube. Der Winter zeigte sich in den letzten Tagen in Überlingen von seiner schönsten Seite.

Winterlicher Drohnenflug über Überlingen Video: Hilser, Stefan

Wir waren mit der Drohne an vier besonders schönen Flecken unterwegs. Am Mantelhafen, im Badgarten, am Gondelehafen sowie im Uferpark. Das Video kann eine Anregung dazu sein, dem Wetter zu trotzen und einen Spaziergang an der frischen Luft zu unternehmen.