von Stefan Hilser, Cian Hartung, Jenna Santini und Manuela Klaas

Mitten im Lockdown haben Schneefälle die Region in ein Winterwunderland verwandelt. In Überlingen, Meersburg und der Region blieb es nicht nur bei einer dünnen Schneeschicht, der Winterdienst musste seine Fahrzeuge aus den Hallen holen.

Hier die schönsten Schneebilder der SÜDKURIER-Redakteure Jenna Santini, Stefan Hilser und Cian Hartung. Ihre Winterfotosafari führte sie unter anderem zu der Straßenmeisterei des Bodenseekreises in Überlingen, wo Schneepflugfahrer für ihre Touren auf Landes- und Bundesstraße Nachschub an Streusalz aufladen.

Überlingen

Video: Stefan Hilser

Video: Hilser, Stefan

Ein Überlinger, der mit seinem Hund an er Seepromenade spazieren geht, fotografiert den Bodensee, auf dem die Flocken sofort schmelzen.

Bild: Cian Hartung

Möwen und Tauben nebeneinander an den Treppen vom Überlinger Landungsplatz.

Bild: Cian Hartung

Der Überlinger Siegfried Müller (rechts) plaudert mit einem Freund bei einem „Coffee to go“ auf dem verschneiten Landungsplatz.

Bild: Cian Hartung

Der Überlinger Winterdienst befreit die Münsterstraße und weitere Straßen der Stadt vom Schnee.

Bild: Cian Hartung

Der frische Schnee verwandelte sich vielerorts auch in Schneematsch auf den Straßen, so wie hier am Überlinger ZOB.

Bild: Cian Hartung

Radweg ohne Fahrradfahrer – umso schöner wirkt diese Allee entlang der Landesstraße 200 auf Höhe des Überlinger Gewerbegebiets. Im dichten Schneetreiben kommt die Stadt nicht hinterher, permanent alle Wege freizuhalten. Dafür werden die Straßen priorisiert und je nach Verkehrsaufkommen zuerst geräumt.

Bild: Hilser, Stefan

Mit den Schneefällen kommt auch die Rutschgefahr auf den Gehwegen. Dieser Überlinger schippt den Fußweg vor seinem Haus von Schnee frei.

Bild: Cian Hartung

Kinderträume in Rot: Melanie Berner aus Überlingen zieht ihre Kinder in roten Schlitten vor dem Feuerwehrhaus in Bambergen.

Bild: Hilser, Stefan

Ist das Kunst oder kann das weg? Ein Lager an Autoreifen vor der Firma Rölle in Überlingen, Kfz-Werkstatt und Autoteilehandel.

Bild: Hilser, Stefan

Brezelsegen für Schafe: Danjel Balincic bringt Futter für die Tiere des Haustierhofs Reutemühle, die auf einem Gelände an der Kreisstraße bei Bambergen untergebracht sind.

Bild: Hilser, Stefan

Winterwunderland: Der Pferdehof Bacher in Überlingen-Bambergen ist tief verschneit. Die Pferde ficht das nicht an.

Bild: Hilser, Stefan

Manche Pferde auf dem Pferdehof Bacher in Überlingen tragen im Winter eine wärmende Decke. Doch wie Thomas Bacher sagt, fühlen sich die Tiere bei unter zehn Grad Celsius wohler als bei 30 über Null. „Nur nasskaltes Wetter, das mögen sie gar nicht. Den lockeren Schnee jetzt aber schon.“

Bild: Hilser, Stefan

Meersburg

Das Meersburger Schloss und der Schlossplatz sind auch bei Schnee eine echte Sehenswürdigkeit.

Bild: Santini, Jenna

Eine Meersburgerin und ihr Kind stapfen fröhlich durch die Meersburger Altstadt.

Bild: Santini, Jenna

Wer an diesem Schneetag durch Meersburg ging, brauchte festes Schuhwerk, besonders in rutschigen Gassen der Altstadt. Hier ist die Steigstraße zu sehen.

Bild: Santini, Jenna

Menschenleer und ganz in weiß: Die verschneite Unterstadtstraße mit dem Unterstadttor im Hintergrund.

Bild: Santini, Jenna

Daisendorf

Den ersten Schnee ihres Lebens erlebt Selma Löchle aus Daisendorf. Vater Uwe zieht sie auf dem Schlitten.

Bild: Manuela Klaas

Die Gemeinde Daisendorf versinkt im Schnee.

Bild: Manuela Klaas

Bettina Schmid (links) nutzt den vielen Neuschnee für eine handfeste Schneeballschlacht mit Tochter Nadine.

Bild: Manuela Klaas

Auch die Mülltonnen tragen eine weiße Haube.

Bild: Manuela Klaas

