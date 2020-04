Mit einem lachenden und einem weinenden Auge schaltete Jürgen Jankowiak, Geschäftsführer der Überlingen Marketing und Tourismus GmbH (ÜMT) vor wenigen Tagen den neuen Internetauftritt der Stadt frei (www.ueberlingen-bodensee.de). So reizvoll und verlockend sich Überlingen mit der völlig neu gestalteten Präsentation zeigt, so bedauerlich ist es für die Touristiker, dass sie derzeit nur auf den digitalen Genuss verweisen können. Denn auch an Ostern wird die Stadt unter sich bleiben und auf den gewohnten Ansturm der Gäste verzichten müssen.

Jürgen Jankowiak: „Was dringend erforderlich ist, das bereiten wir im Moment auf jeden Fall vor.“ | Bild: Hilser, Stefan

„Natürlich bekommen wir immer wieder Nachfragen von Gastgebern, die sich nach dem aktuellen Stand der Dinge erkundigen, und wir geben die Informationen weiter“, sagt Jankowiak. Dies gelte für die Gastronomen ebenso wie für die Gastgeber, die zumindest Geschäftsreisende nach wie vor beherbergen dürften.

Die Tourist-Information ist als öffentliche Anlaufstelle aufgrund der aktuellen Verordnung geschlossen. „Auch unser Backoffice haben wir heruntergefahren“, erklärt der ÜMT-Geschäftsführer, „und arbeiten hier nur mit einer wechselnden Rumpfmannschaft.“

Bis zum 19. April sind alle Veranstaltung der ÜMT abgesagt, mit Spannung wartet das Team nun auch darauf, wie und wann die Landesgartenschau eröffnet werden könnte. „Auf Sicht fahren“ will Jürgen Jankowiak, was das Promenadenfest angeht, das von 24. bis 26. Juli geplant ist. „Was dringend erforderlich ist, das bereiten wir im Moment auf jeden Fall vor“, erklärt er. Eine Besprechung mit den Vereinen sei im Moment nicht vorgesehen. „Wir müssen hier auch noch abwarten und die Situation später bewerten.“