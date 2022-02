Mit der Drehleiter der Feuerwehr mussten drei Jugendliche am späten Montagabend von einem Gebäude in der Johann-Kraus-Straße in Überlingen befreit werden. Das Trio war mit einem Außenaufzug in das vierte Obergeschoss gefahren, wie die Polizei mitteilt. Dort wollten die Jugendlichen offenbar ungestört, jedoch unbefugt unter sich sein. Der Aufzug fuhr wieder nach unten und blieb dort stehen.

Da andere Wege zurück auf den Boden verschlossen waren, wählten die Jugendlichen schließlich den Notruf. Die Feuerwehrleute halfen den Jugendlichen aus ihrer misslichen Lage. Ob neben der Rechnung für den Rettungseinsatz noch eine Anzeige auf die Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren zukommt, muss derzeit von der Polizei geprüft werden.