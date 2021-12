Von Bränden über Unfälle bis hin zu einem Kranunglück: Für die Feuerwehren in Überlingen und den umliegenden Gemeinden gab es 2021 viel zu tun. Wir haben zehn Einsatz-Geschichten aus den vergangenen zwölf Monaten zusammengestellt.

14. Januar: Zwei Menschen bei Unfall in Überlingen in Auto eingeklemmtWegen eines Unfalls auf der schneeglatten B31-neu bei Überlingen war die Feuerwehr am 14. Januar im Einsatz. Ein Auto wurde von einem unkontrolliert ausschwenkenden