Überlingen vor 52 Minuten Maskierter Mann überfällt Parkhotel St. Leonhard und bedroht Mitarbeiter mit Messer Ein Unbekannte betritt gegen 0.45 Uhr den Rezeptionsbereich und macht sich an der Kasse zu schaffen. Er kann mit einem dreistelligen Eurobetrag flüchten, der Angestellte, der ihn ertappte, verfolgt ihn noch kurz.

In der Nacht zum Donnerstag, 31. August, wurde das Parkhotel St. Leonhard in Überlingen überfallen. Es ist als bestes Haus in der weiten Region bekannt und berühmt für seine Panoramalage hoch über dem Bodensee. Die Terrasse ist Teil des Restaurantbereiches. | Bild: Rainer Bohna