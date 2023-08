Das Gebäude mit der Hausnummer 14 auf der Hofstatt soll vorerst doch nicht abgerissen werden. Das erklärt die Pressestelle der Stadtverwaltung Überlingen mit Verweis auf Überprüfungen des Landesamts für Denkmalspflege Ende Juni. Die Denkmalschützer stellten dabei fest, dass es sich bei Teilen der Brandruine aufgrund der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Bausubstanz um ein erhaltenswertes Gebäude handele.

Um die Jahre 1936 und 1937 herum war das Haus ursprünglich ins Landesdenkmalbuch aufgenommen worden. In dieses werden Kulturdenkmale von außergewöhnlicher Bedeutung eingetragen. Sie erhalten dadurch einen besonderen Schutz. Da eine „besondere Bedeutung des Gebäudes“ nach dem Brand nicht mehr vorliege, habe die Behörde beim Regierungspräsidium Tübingen beantragt, dieses aus dem Denkmalbuch zu löschen, so der Auszug aus der Denkmalliste des Landesamtes für Denkmalpflege. Aufgrund der historischen Bausubstanz behält es aber den Status eines Kulturdenkmals.

„Öffentliches Interesse“ am Erhalt des Hauses

Die Behörde begründet die Einschätzung damit, dass das Haus beim Brand an nur wenigen Bereichen beschädigt worden sei. „Mit Ausnahme des durch Brandschaden abgängigen Dachwerks und der stetig modernisierten Ladenzone (...) hat sich das Gebäude anschaulich erhalten“, heißt es. Bei dem Bauwerk handele sich um ein Wohnhaus, das Wohn- und Lebensverhältnisse an der Schwelle vom Spätmittelalter zur frühen Neuzeit belege. Die Fachwerkformen im Obergeschoss wiesen darauf hin, dass es in der Zeit um 1600 entstanden sei. „An seiner Erhaltung besteht wegen seines dokumentarischen und exemplarischen Werts ein öffentliches Interesse“, so das Denkmalamt.

Der Brand Im Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftshauses brach am Abend des 11. April ein Großbrand aus. Als Rettungskräfte anrückten, stand der Dachstuhl in Vollbrand. Das Feuer, das im Gebäude mit der Hausnummer 14 entstand, griff auf zwei direkt angebaute Häuser über und beschädigte diese ebenfalls. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden damals auf rund zwei Millionen Euro. Nach Ausbruch des Feuers rückten 175 Rettungskräfte der Feuerwehr, des DRK und des THW aus. Beim Brand wurden keine Menschen verletzt, zwei Bewohner wurden durch das Feuer aber vorübergehend obdachlos. Laut bisherigen Polizeiermittlungen soll wohl Brandstiftung der Grund für das Feuer gewesen sein.

Abriss vorerst nicht zustimmungsfähig

Wenige Tage vor Besichtigung des Hauses durch die Denkmalschützer hatte der Überlinger Gemeinderat in der Sitzung am 21. Juni einem Antrag des Eigentümers zugestimmt, das Haus abzureißen. Hintergrund war, dass das Haus durch Feuer und Löscharbeiten offenbar so stark beschädigt worden sei, „dass nach jetzigem Kenntnisstand eine Sanierung des Gebäudes unter Erhalt der Restsubstanz wirtschaftlich nicht darstell- und zumutbar ist“, so die Sitzungsunterlagen.

Nun die Kehrtwende – aber was heißt das? „Das bedeutet für den Eigentümer, dass ein Abbruch aus denkmalfachlicher Sicht vorerst nicht zustimmungsfähig ist“, so die Pressestelle der Stadtverwaltung Überlingen. Welche Bestandteile des Hauses nun erhalten werden müssen, stehe noch nicht fest. „Erst innerhalb eines weiteren Antragsverfahrens wird sich ergeben, welche Bauteile letztendlich erhalten werden müssen.“

Haus an der Hofstatt bleibt Baustelle

Wie es mit dem Haus in den kommenden Monaten weitergeht, ist aktuell noch unklar. Der Eigentümer des Hauses war für eine Stellungnahme nicht erreichbar, auch der beauftragte Architekt Thomas Pross wollte sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht dazu äußern. Klar ist daher nur: Der Bauzaun rund um das Haus mit der Nummer 14 wird wohl noch einige Zeit dort stehen bleiben.