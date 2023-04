So stellt man sich einen Engel vor: Er rettet schnell ein Leben und taucht dann unerkannt in der Menge unter. Thomas Rudloff, Bewohner der Altstadt, berichtet von der Begegnung mit so jemandem. Es ist Dienstag, 11. April, kurz nach 21 Uhr. Rudloff trägt Schlafanzug, es pocht an seiner Wohnungstüre. „Ich ziehe den Bademantel über, war ein bisschen stinkig wegen dem Hämmern. Was ist hier los? Da kriege ich als Antwort: Der Dachstuhl brennt!“

Rudloff wohnt in Hausnummer 14: Aus bislang unbekannter Ursache bricht im Dachstuhl des historischen Hauses an der Hofstatt, dem Marktplatz von Überlingen, ein Feuer aus. Wer der Mann ist, der an Rudloffs Wohnungstür pocht, und wie er ins Haus gelangte, weiß er nicht. Es müsse jemand sein, der sich mit brennenden Häusern auskennt. Denn an der Haustüre rät er Rudloff, nur ja nicht geradeaus ins Freie zu laufen, sondern an der Hauswand entlang.

Brennender Balken fällt vom Dach

Warum das wichtig war, wird ihm bald bewusst: Rudloff erreicht, mit Badeschlappen an den Füßen, den freien Platz, er blickt auf den lichterloh brennenden Dachstuhl. Jetzt sieht er, wie ein brennender Dachbalken, Funken schlagend, in die Tiefe fällt – direkt vor seine Haustüre! Ein Video aus der Brandnacht hält diesen Moment zufällig fest (ab 0:17 Min.)

Großbrand an der Hofstatt Video: Uwe Stett, Michael Krezdorn, Herbert Dreiseitl, Monika Pfoh, Schnitt: Stefan Hilser

Treffen im Kreis der Nachbarn zehn Tage später

Zehn Tage später trifft sich Rudloff mit seinen Nachbarn, die mehr oder weniger von dem Brand betroffen sind. Seine Wohnung im ersten Obergeschoss ist durch das Löschwasser beschädigt. Die Couch, die Matratze – „alles Schrott“.

Auf Vermittlung des Arztes Andrej Michalsen, der in Hausnummer 8 wohnt, findet ein Austausch statt, bei dem die Bewohner der Hofstatt über Erlebtes berichten und ihrer Dankbarkeit Ausdruck verleihen. Sie versichern sich gegenseitig, dass es gut ist, voneinander zu wissen. Michalsen sagt: „Die meisten von uns sind mit dem Schrecken davongekommen, aber eben nicht alle. Wir sehen, wie wichtig eine gute Nachbarschaft ist. Das Ereignis hat uns alle ein bisschen näher zusammenrücken lassen.“

Andrej Michalsen: „Wir sehen, wie wichtig eine gute Nachbarschaft ist.“ | Bild: Hilser, Stefan

Alles ist schwarz und nass und stinkt

Zum Treffen kommen Ursula Kettel und ihr Sohn Dominik Kettel. Ihnen gehört das Haus Nummer 12. Es grenzt direkt an Haus 14. Auch ihr Dach fing Feuer, die Freiwillige Feuerwehr drängte es zurück. Aber der Schaden durch das Löschwasser ist immens. Ursula Kettel: „Wir haben kein Dach mehr. Das ganze Haus bis ins Erdgeschoss ist nass. Alles ist schwarz und nass und riecht hässlich. Es gibt im ganzen Haus keinen trockenen Faden mehr.“

Zukunft von zwei Immobilien ungeklärt

Durch das Feuer und das Löschwasser entstand nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden von rund 2 Millionen Euro. Nummer 12 und 14 sind nicht mehr bewohnbar. Auch Nummer 16, wo ein Bekleidungsgeschäft untergebracht war, ist geschlossen. Wie es mit den Immobilien weitergeht, ob die historische Bausubstanz getrocknet und saniert werden kann, müssen Fachleute nun prüfen. Jedenfalls sind Thomas Rudloff, die Familie von Dominik Kettel und seine Mutter Ursula Kettel sowie drei weitere Bewohner aus Haus Nummer 14 seit der Brandnacht obdachlos. Wohnungsangebote werden gerne entgegen genommen.

Weiteres Treffen im Ochsen geplant Bei dem Treffen werden Namen und Einrichtungen in der Altstadt genannt, wo Herzen und Türen aufgingen. Die Vinogreth beispielsweise, wo eine erste Anlaufstelle eingerichtet wurde. Oder das Hotel Ochsen, das den Obdachlosen eine erste Bleibe gab. Oder das La Fleur, wo Thomas Rudloff unterkam. Die Nachbarn haben sich viel zu sagen. Hans-Peter Wetzel: „Wir trommeln alle demnächst zu einem größeren Treffen zusammen.“ Ancilla Starosta: „Und dann gehen wir in den Ochsen.“

Das Nachbarschaftstreffen findet im Geschäft von Hansjörg Kübler (Spectrum) statt. Es hat die Hausnummer 8 und Kübler ist nicht direkt vom Brand betroffen. Indirekt aber schon, denn die Absperrungen auf der Hofstatt sowie Baustellen, die es für lange Zeit geben wird, könnten Kunden abhalten, ist Küblers Sorge. Doch er betont: „Das Wichtigste ist, dass niemand zu Schaden kam.“

Hansjörg Kübler: „Das Wichtigste ist, dass niemand zu Schaden kam.“ | Bild: Hilser, Stefan

In Haus 8 ist auch die Kanzlei Wetzel untergebracht. Am Treffen nehmen Rechtsanwältin Annabell Wetzel und ihr Vater Hans-Peter Wetzel teil. Er berichtet davon, dass im Speicher unterm Dach die Mandantenakten lagern. „Wenn ich mir vorstelle, dass die Akten alle weg sind: Ich wüsste nicht, wie ich dann noch schaffen könnte.“ Er sei sehr dankbar für die Leistung der Freiwilligen Feuerwehr. „Das muss absolut toll funktioniert, und die Räder toll ineinander gegriffen haben.“

Hans-Peter Wetzel: „Das muss absolut toll funktioniert haben.“ | Bild: Hilser, Stefan

Ein Köfferchen soll fortan immer bereit stehen

Andrej Michalsen, ebenfalls Bewohner von Haus 8, will sich jetzt einen feuerfesten und wasserdichten Koffer besorgen, in dem er die wichtigsten Unterlagen aufbewahrt. „Das wäre schlimm, wenn die Approbation und Zeugnisse weg wären.“ Die Teilnehmer in der Runde nicken. Ja, vor allem brauche jeder ein griffbereites Köfferchen mit allem Wichtigen drin.

Ancilla Starosta wohnt in Hausnummer 6. Sie sagt bei dem Treffen: „Es ist so wichtig, dass wir übereinander Bescheid wissen und Anteil nehmen.“ Bei ihr im Haus wohne eine gehbehinderte Frau, die sie über einen Fahrstuhl an dem Abend ins Freie brachten. „Wenn es zu dem Zeitpunkt keinen Strom mehr gegeben hätte, hätten wir nicht gewusst, wie wir sie aus dem Haus bekommen können.“

Ancilla Starosta: „Es ist so wichtig, dass wir übereinander Bescheid wissen.“ | Bild: Hilser, Stefan

Kleidung und Medikamente als Erstversorgung

Zurück zu Thomas Rudloff, der seine geflutete Wohnung erst nach einigen Tagen betreten durfte – und auch nur, um sie auszuräumen. Ein Freund hatte ihm nach dem Brand Geld zugesteckt, damit er sich etwas zum Anziehen kaufen konnte. Das Helios-Spital versorgte ihn mit seinen üblichen Medikamenten, die er in der Wohnung liegengelassen hatte. Rudloff: „Es wäre schlau gewesen, wenn ich nicht nur meinen Bademantel übergeworfen hätte, sondern wenn ich auch mein Handy oder mein Portemonnaie mitgenommen hätte.“