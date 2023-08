Die Kriminalpolizei hat zum Großbrand, der Überlingen in der Woche nach Ostern aufschreckte, neue Erkenntnisse gewonnen. Demnach stehen zwei Jugendliche in Verdacht, das Feuer absichtlich gelegt zu haben.

Bei dem Feuer am 11. April wurden drei Gebäude schwer beschädigt. Eines davon muss nach Angaben des Eigentümers abgerissen werden. Es entstand Schaden in Millionenhöhe, und das Gesicht der Hofstatt, Zentrum der Überlinger Altstadt, wird sich nachhaltig verändern.

Der Überlinger Michael Jeckel beobachtete von seiner Altstadtwohnung aus den Brand auf der Hofstatt. Seine Frau, Monika Pfoh, drehte ein Video, aus dem heraus dieses Foto geschnitten wurde. | Bild: Screenshot

Verdacht richtet sich gegen zwei Jugendliche

Wie das Polizeipräsidium Ravensburg am 7. August auf Nachfrage des SÜDKURIER berichtete, ermittle die Kriminalpolizei gegen zwei Jugendliche wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Die Jugendlichen hätten sich mutmaßlich kurz vor Ausbruch des Feuers im Dachstuhl des historischen Gebäudes aufgehalten.

Im Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftshauses ist das Feuer ausgebrochen und breitete sich auf die Nachbargebäude aus. | Bild: Hilser, Stefan

Hielten sich noch weitere Personen im Dachstuhl auf?

Zum genauen Alter der Jugendlichen, die zwischen 14 und 18 Jahre alt sein müssen, machte die Polizei mit Verweis auf das Persönlichkeitsrecht der jungen Männer keine Angaben. Die Jugendlichen seien schon zu einem frühen Zeitpunkt in Verdacht geraten, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums auf Nachfrage mit. Umfangreiche Ermittlungen und ein Gutachten würden den Verdacht erhärten. Der genaue Ablauf der Brandentstehung, und ob sich zu dieser Zeit noch weitere Personen im Dachstuhl aufgehalten haben, sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

Keine Angaben zu einem möglichen Motiv

Die Frage nach einem Motiv stellt sich natürlich ebenfalls, doch auch hierzu machte die Polizei keine Angaben. Aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es hieß, könne man aktuell keine weiteren Informationen geben, bat Polizeisprecher Simon Göppert um Verständnis. Ein Grund dafür ist, dass bei den Vernehmungen der Tatverdächtigen Täterwissen abgefragt wird, das unbeeinflusst durch mögliche Medienberichte genannt werden soll. Die bislang wenigen Informationen zum Verdacht gegen die Jugendlichen seien mit Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft abgestimmt, so Göppert. Gegenwärtig könne man keine weiteren Angaben machen.

Was passiert mit der Ruine? Das Wohn- und Geschäftshaus mit der Adresse Hofstatt 14 ist als Kulturdenkmal gelistet. Durch den Großbrand am 11. April und die Löscharbeiten wurde es so stark beschädigt, dass eine Sanierung laut der Aussage von Fachleuten nicht mehr lohnt. Bevor die Bagger anrücken, müsste der Gemeinderat eine sanierungsrechtliche Genehmigung zum Abriss erteilen. Ein Antrag liegt vor, wurde aber nach einer Diskussion im Gemeinderat über die Forderung nach einem Erhalt der historischen Fassade in den Ausschuss zur Vorberatung verwiesen.

Am Morgen nach der Brandnacht war die Feuerwehr mit letzten Nachlöscharbeiten beschäftigt. | Bild: Hilser, Stefan

Risiko für ehrenamtliche Kräfte der Feuerwehr

Das Feuer in dem Wohn- und Geschäftshaus wurde gegen 21 Uhr gemeldet. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl lichterlohn in Flammen. Der Brand griff auf zwei Nachbargebäude über.

Durch den Einsatz zahlreicher Rettungskräfte und zweier Drehleitern konnte Schlimmeres verhindert werden. Ludwig Ehing, hauptamtlicher Feuerwehr-Kommandant der Stadt, sagte nach dem Einsatz: „Gerade bei ausgedehnten Bränden dieser Art gehen die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden ein hohes Risiko ein.“