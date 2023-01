Es ist Samstagmorgen, kurz vor halb sieben. Am Bahnhof in Lüneburg regnet es. Espen Rechtsteiner, ehemals Vorsitzender des Jugendgemeinderats Überlingen, steht mit drei Kommilitoninnen am Gleis. Ihr Ziel: Lützerath. Angekündigt ist ein großer Protestzug. Die Polizei wird zunächst von 8000 Teilnehmern sprechen und korrigiert die Zahl später auf etwa das Doppelte. Die Veranstalter sprechen sogar von 35.000 Teilnehmern.

Zur Person Espen Rechtsteiner ist in Friedrichshafen geboren und in Beuren und Altheim aufgewachsen. Der 21-Jährige besuchte die Waldorfschule in Überlingen und machte dort 2021 das Abitur. Schon früh interessierte er sich für Politik. 2018 gehörte Rechtsteiner zum ersten Jugendgemeinderat der Stadt Überlingen, in dem er auch ein Jahr lang Vorsitzender war. Seit 2019 ist er in der Bewegung „Fridays for Future“ aktiv. Nach dem Abitur absolvierte Rechtsteiner einen achtmonatigen Einsatz beim entwicklungspolitischen Freiwilligendienst „weltwärts“ in Bischkek in Kirgistan. Im April 2021 trat er der Partei Bündnis 90/Die Grünen bei. Im Herbst 2022 begann er sein Politik- und Nachhaltigkeitsstudium in Lüneburg. Auch dort engagiert er sich politisch und ist seit Ende des vergangenen Jahres Beisitzer im Vorstand des Ortsvereins Lüneburg von Bündnis 90/Die Grünen. Lützerath Das Dorf im Rheinland wurde in den vergangenen Wochen zum Synonym der Blockade gegen den Braunkohleabbau. Das Unternehmen RWE möchte Lützerath abreißen, um 650 Millionen Tonnen Braunkohle abzubauen, die unter dem Dorf schlummern. Bis 2021 war das Dorf noch bewohnt, heute leben nur noch Klimaaktivisten dort. Diese werfen RWE und der Politik vor, dass Deutschland bei einem Abbau der Braunkohle das Pariser Klimaabkommen nicht erreichen könne. Am 11. Januar hat ein Großaufgebot von Polizei damit begonnen, das von den Klimaaktivisten besetzte Dorf Lützerath an der Abbruchkante des Rheinischen Tagebaus zu räumen. Mittlerweile ist es dem Erdboden gleich gemacht.

„Es war wirklich bemerkenswert“, erinnert sich Espen Rechtsteiner im Gespräch mit dem SÜDKURIER. „Schon im Zug in Lüneburg waren mehr als 100 Leute, die nach Lützerath gefahren sind.“ Am Bahnhof in Mönchengladbach, wo die vier in den Zug nach Erkelenz umsteigen mussten, war dann noch mehr los. „Wir mussten uns in den Zug drängen, sonst wären wir nicht mehr mitgekommen“, erzählt der 21-Jährige vom Bodensee. Die Shuttlebusse seien im Dauereinsatz gewesen und hätten die Menschen weiter in Richtung Protestzug gebracht.

Auf dem Weg nach Lützerath: Schon bevor der Protestzug erreicht wurde, drängten sich Tausende von Demonstranten am Start des Shuttlebusses. | Bild: Espen Rechtsteiner

„Zum Ort des Geschehens mussten wir dann noch einmal eine Stunde laufen“, sagt Espen Rechtsteiner. „Und das im Dauerregen.“ Es sei eine wahre Völkerwanderung gewesen. Überall waren Menschen, berichtet der Student. Das Feld um Lützerath, das er eine Woche zuvor schon gesehen hatte, als er zum ersten Mal dort im Dorf war, glich mittlerweile einem Sumpf.

Demonstranten wohin das Auge reicht: Tausende von Klima-Aktivisten waren am 14. Januar in Lützerath. | Bild: Espen Rechtsteiner

Die Stimmung vor Ort beschreibt Rechtsteiner als friedlich. „Es war unglaublich, vor allem, weil alle Generationen dabei waren. Es gab Eltern, die mit ihren Kleinkindern in Fahrradanhängern dabei waren, wie auch ganz viele ältere Menschen“, berichtet er. Vor Ort angekommen hielt sich der 21-Jährige in der Nähe der Kundgebungen auf, denn dort sprach unter anderem Klima-Aktivistin Greta Thunberg aus Schweden.

Spuren aus Lützerath: Durch strömenden Regen gab es vor Ort jede Menge Schlamm und Matsch. Dementsprechend sahen die Schuhe aus. | Bild: Espen Rechtsteiner

„Es war irgendwie surreal, sie einmal live zu erleben“, erinnert sich Rechtsteiner. „Als sie geredet hat, war plötzlich eine ganz andere Stimmung.“ Inhaltlich habe sie jedoch nichts Neues erzählt. „Sie hob die internationale Verantwortung Deutschlands hervor und sagte, dass das, was in Lützerath passiert, nicht in Lützerath bleibe“, erzählt Espen Rechtsteiner. Allein ihre Anwesenheit habe ihm gezeigt, wie wichtig der Moment in Lützerath sei und welche Bedeutung er habe. Ihre Formulierung „Die ganze Welt schaut auf Lützerath“ blieb Rechtsteiner dabei besonders in Erinnerung.

Espen Rechtsteiner bei der Demonstration in Lützerath am 14. Januar. | Bild: Espen Rechtsteiner

Von einem „unglaublichem Maß an Gewalt der Polizei“, wie es eine Sprecherin der Klima-Aktivisten nach der Demonstration formulierte, hat Rechtsteiner kaum etwas mitbekommen. „Das muss wohl während der Kundgebung gewesen sein“, sagt der 21-Jährige. „Ich habe Leute getroffen, die mir krasse Geschichten erzählt haben.“ Einer berichtete ihm etwa, dass er von den Schlägen immer noch Schmerzen am Kopf habe.

„Dieser Widerspruch von dörflicher Infrastruktur und unglaublicher Zerstörung ist nicht in Worte zu fassen.“ Espen Rechtsteiner, Demonstrant und ehemaliger Vorsitzender des Überlinger Gemeinderats

Nach der Kundgebung machten sich Rechtsteiner und seine Freunde auf den Weg zur Abbruchkante. Dort trafen sie auf Tausende von Menschen. „Der Braunkohletagebau Garzweiler II ist eine unfassbar große Wunde in der Erde, eine Mondlandschaft, deren Dimension selbst vor Ort kaum begreifbar ist“, erzählt der junge Mann und ergänzt: „Dieser Widerspruch von dörflicher Infrastruktur und unglaublicher Zerstörung ist nicht in Worte zu fassen.“

Kurz vor der Abbruchkante: Der Altheimer Espen Rechtsteiner war beim großen Demonstrationszug in Lützerath dabei und war fassungslos über die „riesige Wunde in der Erde“. | Bild: Espen Rechtsteiner

Auf der einen Seite sei der fossile Kapitalismus, auf der anderen Seite eine Zivilgesellschaft, die sich ein neues, sozialeres, ökologischeres und gerechteres System wünscht. „Dieser Tag hat mich definitiv verändert. Ich werde noch lange daran denken“, ist sich Espen Rechtsteiner sicher.