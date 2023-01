Influencer oder Social-Media-Star sein – haben Sie nicht auch schon einmal davon geträumt? Dafür müssen Sie nicht singen können, viele Tore schießen oder in Hollywood wohnen. Ein Wohnsitz im Raum Überlingen reicht völlig aus – und eine gute Idee.

Witze über Schlossschüler und Sipplinger

So hat es der bislang unbekannte Nutzer hinter dem Instagram-Account ueberlingen_memes gemacht: lustige Bilder oder Videos mit Einzeilern posten und Menschen zum Lachen bringen. Mal zur Überlinger Fastnacht, mal über Internatsschüler vom Schloss Salem und gern auch über Sipplinger.

Der Betreiber des Accounts bringt die kuriosen und grotesken Seiten dieser Stadt auf den Punkt – etwa 4000 Follower danken es ihm. Das ist natürlich nichts gegen Cristiano Ronaldos 535 Millionen Follower, aber bereits eine gute Zahl. Denn etwa 2200 15- bis 25-Jährige sind in Überlingen gemeldet. Dazu kommen noch weitere Follower aus der Bodenseeregion.

Ist es vielleicht der Oberbürgermeister?

Also warum nicht ein Porträt über diese Person schreiben? „Freue mich wahnsinnig über das Interesse“, heißt es auf Anfrage auf Instagram, „aber wenn dann anonym.“ Anonym berichtet der SÜDKURIER nur in Fällen, in denen durch eine namentliche Nennung ernsthafte Konsequenzen für Protagonisten drohen, beispielsweise bei Missbrauchsfällen oder Gewalttaten.

Also keine Geschichte, doch die Frage nach der Identität bleibt. Ist es der Oberbürgermeister, der sich über seine Bürger lustig macht? Ist es der Stadtpfarrer, der Instagram entdeckt hat? Oder sind es die Narreneltern, die ihre närrische Seite nun auch digital ausleben?

Geheimnis bleibt ungelüftet

Was aus mehr als 500 Beiträgen bekannt ist: Die Person war früher in Überlingen wohnhaft und heute in einem Teilort, ist großer Fan der Fasnet, verfolgt die Kommunalpolitik, liest den SÜDKURIER und hat vor mehreren Jahren zum letzten Mal die Schulbank gedrückt.

Vielleicht macht aber gerade diese Ungewissheit den Reiz dieses Accounts aus: Ein Unbekannter, der das Geschehen in der Stadt heimlich beobachtet und den Überlingern ihren Spiegel vorhält. Und es hält natürlich die Spannung hoch. Denn es könnte jeder von uns sein!