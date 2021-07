Er ist Entertainer, Autor, Influencer, TV-Promi – und jetzt auch Sonderbotschafter des Europäischen Parlaments: Riccardo Simonetti. Uns hat der 28-Jährige erzählt, wie er zu dem Ehrenamt kam – und was es mit der von ihm gegründeten Initiative gegen Diskriminierung auf sich hat, deren Plakate zurzeit auch im Südwesten zu sehen sind.

Langeweile ist ein Begriff, der in Riccardo Simonettis aktivem Wortschatz kaum vorkommt. „Ich mache immer irgendetwas“, sagt der 28-Jährige. Dass das so ist, liegt nicht zuletzt an seiner neuen Aufgabe als LSBT*-Sonderbotschafter des