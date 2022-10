Die Faszination für sein Thema ist groß, auch wenn Normalsterbliche es nicht verstehen. Der promovierte Physiker Roland Bader aus Überlingen forscht seit 16 Jahren zum Thema Quantencomputer, und speziell zu der Frage, wie es gelingen kann, Daten nicht auf magnetischen Platten, sondern in Atomen zu speichern.

Seit der jüngsten Verleihung des Physiknobelpreises an drei Quantenforscher ist das Thema in aller Munde, wird langsam doch immer klarer, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis Quantencomputer die technisierte Welt revolutionieren werden.

„Die Realität beruht auf Information. Wir bekommen von dieser Realität aber nur einen Bruchteil mit.“ Roland Bader

Für den 68-Jährigen aus Überlingen ist die Quantenmechanik eine Art Lebenselixier. Vielleicht ist an ihm ja ein Physiklehrer verloren gegangen. Jedenfalls kann er anschaulich erklären, was es mit der Quantenphysik auf sich hat. Dafür nimmt er einen Salz- und einen Pfefferstreuer in die Hand und erklärt, was mit Verschränkung gemeint ist. Dass das weiße Salz nämlich über große Strecken hinweg wisse, dass der Pfeffer braun ist. „Die Realität beruht auf Information. Wir bekommen von dieser Realität aber nur einen Bruchteil mit.“

Roland Bader blättert in seinem jüngst veröffentlichten und fast 1000 Seiten dicken Buch über die Quantenphysik. | Bild: Hilser, Stefan

Zur Person Studium In Friedrichshafen geboren, studierte und promovierter Roland Bader in Tübingen zum Thema Kernphysik. Nach zehn Jahren in der Forschung wechselte er zum Bodenseewerk nach Überlingen, heute die Firma Diehl. Beruf Bei Diehl war es seine Aufgabe, aus Informationen, die man über gegnerische Ziele herausfinden kann, autonome Entscheidungen vorzubereiten. Anders formuliert: Infrarotstrahlen, die zum Beispiel ein Panzer aussendet, oder andere Informationen, die mit Sensoren erkennbar sind, werden mit künstlicher Intelligenz in verwertbare Prozesse umgewandelt. Er sei aber nicht nur in der Waffenproduktion tätig gewesen, sondern habe beispielsweise auch Altglas-Sortiermaschinen entwickelt. Dabei erkennen Sensoren die Farbe und Form eines Glassplitters, um sodann Fehlbarben auszusortieren. Buchautor Jetzt, im Ruhestand, versuche er, alle Disziplinen seines Berufslebens zu vereinen. Zunächst habe er geplant, ein populärwissenschaftliches Buch zu schreiben. Er habe dann aber festgestellt, dass er selbst immer mehr Fragen stellte, denen er auf den Grund gehen wollte – und so entstand sein 996 Seiten starkes Buch mit dem Titel „Von klassischen Informationsspeichern zu atomaren für Quantencomputer“. Es ist über die ISBN 9783940140326 im Handel für 99 Euro erhältlich, erschienen bei DCS in Überlingen. Privat Roland Bader ist verheiratet, Vater von zwei Töchtern, seine Leidenschaft ist das Fahrradfahren, er unternimmt Langstreckentouren in ganz Europa.

Speichern in Atomen

Bader hat sein Buch so verfasst, dass es Abiturienten mit Leistungskurs Mathematik und Physik verstehen müssten. Er liefere die nötigen Werkzeuge. „Da Steckt auch ein ganzes Stück Didaktik drin“, sagte er.

„Es hieß immer, das kann man nicht.“ Roland Bader über das Speichern in Atomen

Als Bader mit dem Schreiben begann, habe noch niemand den Nachweis erbracht, dass man Informationen nicht nur auf Speicherplatten, sondern in einzelnen Atomen ablegen könne. „Es hieß immer, das kann man nicht.“ Falls es die marktfähige Technik dazu irgendwann gibt, könnte die steigende Flut an Informationen auf viel, viel kleinerem Raum gespeichert werden.

16 Jahre lang, davon acht Jahre in Vollzeitbeschäftigung (seit Antritt seines Ruhestandes) schrieb Bader an seinem Buch. Möglicherweise zu lange, um auf diesem sehr dynamischen Forschungsgebiet der Schnellste zu sein. Bader sagt, ihm sei es gelungen, den Nachweis zu erbringen, dass die Speicherung in Atomen möglich ist. Andere waren wohl schneller und erbrachten nicht nur den theoretischen Nachweis, sondern setzten es im Labor im praktischen Versuch um. Darüber berichtete jedenfalls die Wochenzeitung ‚Die Zeit‚ schon 2017 mit Verweis auf einen Bericht im Fachjournal Nature.

Wissen für die Welt

Wer Bader zuhört, der gewinnt den Eindruck, dass ihm derlei Konkurrenzdenken wurscht wäre. Vielmehr sieht er sich als Teil der wissenschaftlichen Gemeinschaft und stellt seine Ergebnisse gerne aller Welt zur Verfügung. Verdienen wolle er an seinem Buch nichts. „Der Erkenntnisgewinn ernährt einen Wissenschaftler“, sagt er, „das treibt ihn an.“ Der Überlinger hofft, dass über seine Internetseite andere Wissenschaftler auf ihn aufmerksam werden. Eine Strategie, sein Wissen unter die Wissenschaft zu bringen, habe er nicht entwickelt. „Daran hätte ich keinen Spaß.“ Mit vielen Abnehmern für das Buch rechnet er nicht, die Erstauflage liegt bei 25 Exemplaren.

Teilchen aus dem Nichts?

Ein Kapitel in seinem Buch handelt von der Vakuumpolarisation. Bader erklärt diese Theorie folgendermaßen: „Aus dem Nichts heraus entstehen Teilchen, und sie verschwinden wieder. Man kann sie indirekt sehen, weil sie einen Fußabdruck in der realen Welt in Form von Energie hinterlassen.“

Wie sagte Albert Einstein noch gleich zur Quantenmechanik, an der er zweifelte, die später aber bestätigt wurde? „A spooky action at a distance“, eine geisterhafte Fernwirkung. Das hört sich esoterisch an. Hat Bader keine Angst davor, dass Esoteriker mit seinen Forschungsergebnissen Schindluder treiben? „Das machen sie eh. Das ist ein Kollateralschaden, da kann man nichts machen.“