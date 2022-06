Der Mann mit dem Trenchcoat, Mütze oder Kappe und Hund ist vielerorts bekannt. Kein Wunder. Hermann Metzger kommt in der Region sehr viel herum, trotz seiner 83 Jahre. In der Corona-Zeit ging es ihm gesundheitlich nicht gut. Seit einigen Wochen hat er sich wieder erholt, auch wenn er zur Sicherheit einen Stock dabei hat. Ebenfalls an seiner Seite ist Hündin Dana, die für den gehörlosen Hermann Metzger unverzichtbar ist.

Zur Person Hermann Metzger ist im heutigen Salemer Teilort Neufrach geboren. Der heute 83-Jährige wuchs mit mit drei Geschwistern auf. Mit drei Jahren wurde er nach einer Scharlach-Erkrankung taub. Seinen größeren Bruder, der mit ihm in einem Zimmer schlief, ereilte das gleiche Schicksal. Beide besuchten die Gehörlosenschule in Wilhelmsdorf und lernte dort lesen, schreiben und vom Mund ablesen. Nach der Schule absolvierte er eine Bildhauer-Ausbildung in Überlingen. Mit 32 Jahren wechselte Hermann Metzger auf die Meisterschule nach München. Dort lebte er acht Jahre und besuchte nach seiner Meisterprüfung die Kunstakademie. In dieser Zeit bekam er schwere gesundheitliche Probleme und ging wieder zurück nach Neufrach. Schließlich führten diese gesundheitlichen Probleme dazu, dass der 83-Jährige seit seiner Rückkehr an den Bodensee von Sozialhilfe leben muss.

„Es ist einfach schön, wieder ein Teil der Gesellschaft sein zu können.“ Hermann Metzger, 83-jähriger gehörloser Salemer

Die Corona-Zeit traf den 83-jährigen Gehörlosen doppelt hart, denn der Neufracher liest seinem Gegenüber von den Lippen ab. Durch die Maskenpflicht war ihm dies kaum noch möglich. Vielleicht war auch das der Grund, warum es ihm zwischenzeitlich gesundheitlich gar nicht gut ging. Zwischen November 2021 und Februar 2022 konnte Hermann Metzger seine Wohnung nicht verlassen, musste sogar für einige Tage ins Krankenhaus. Doch Hermann Metzger ließ sich nicht unterkriegen. Mittlerweile genießt er sein Leben wieder in vollen Zügen – und vor allem die vielen Unterhaltungen, die ihm jetzt wieder möglich sind.

Der gehörlose Hermann Metzger (rechts), der wegen seiner Rheumaerkrankung eigentlich immer einen Mantel und mindestens einen Pullover trägt, hier im Juni 2020 im Gespräch mit SÜDKURIER-Mitarbeiter Reiner Jäckle auf der Terrasse des Hotel Ochsen in Überlingen, wo er regelmäßig den SÜDKURIER liest. | Bild: Reiner Jäckel

Während der Zeit der Maskenpflicht fühlte sich Hermann Metzger zunehmend isoliert

„Seitdem die Maskenpflicht aufgehoben wurde, kann ich mich wieder mit viel mehr Menschen unterhalten“, erzählt er. „Es ist einfach schön, wieder ein Teil der Gesellschaft sein zu können.“ Hermann Metzger hatte zwischenzeitlich tatsächlich das Gefühl, isoliert zu sein. Zwar hatte er eine ärztliche Bescheinigung, dass er in öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Einkaufen die Maske abziehen konnte. Doch viele Menschen seien zurückgewichen, wenn er die Maske abgenommen habe. So war eine Unterhaltung unmöglich. Hinzu kam, dass Lokale und viele Einrichtungen geschlossen hatten.

Er kann wieder regelmäßig bei der Tafel einkaufen

Jetzt ist es für Hermann Metzger fast schon wie vor der Pandemie. Er kann regelmäßig in die Tafel nach Überlingen zum Einkaufen kommen und hat dort viele Gesprächspartner. „Es ist allerdings viel mehr los als früher“, berichtet er. „Es sind momentan viele geflüchtete Ukrainer dort.“ Dafür hat volles Verständnis und versucht, auch mit den Geflüchteten zu kommunizieren. Sein Hund Dana habe sich schon mit dem einen oder anderen angefreundet. Froh ist Hermann Metzger, dass er beim Transport der Lebensmittel von der Tafel nach Hause Hilfe bekommt, denn das schafft er allein kaum noch.

Im Laden der Überlinger Tafel kauft Hermann Metzger gerne ein. Dieses Bild entstand im Mai 2021, aktuell sei im Tafelladen sehr viel los, erzählt Metzger. | Bild: Reiner Jäckle

Hochschulen sind ein regelmäßiges Ziel, um dort ins Gespräch zu kommen

Hermann Metzger hat aber noch weitere regelmäßige Ziele: „Ich fahre mittlerweile fast jede Woche einmal nach Friedrichshafen und einmal nach Konstanz an die Hochschulen und finde dort jedes Mal Gesprächspartner, mit denen ich über ganz viele Themen spreche“, erzählt der 83-Jährige. „Es sind auch sehr viele junge Menschen dabei, mit denen ich mich blendend unterhalten kann.“ Da er taubstumm ist und aufgrund des Grades seiner Behinderung kostenlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann, ist er sehr mobil und genießt dies auch.

Hermann Metzger (links) aus Salem-Neufrach mit seinem Bruder Ernst, der ebenfalls gehörlos ist. Hier befinden sich die beiden im Zeppelin über Hagnau. | Bild: Privat

Der Salemer schwärmt von einem Zeppelinflug, der ihm und seinem Bruder ermöglicht wurde

Während der Pandemie, als es ihm noch gut ging, habe er längere Touren unternommen und unter anderem Freunde in München besucht. Ein weiterer Höhepunkt war Anfang des Jahres ein Flug mit dem Zeppelin, der ihm gemeinsam mit seinem Bruder Ernst, der ebenfalls gehörlos ist, ermöglicht wurde. „Das war ein tolles Erlebnis“, schwärmt der 83-Jährige. „Es war faszinierend, die Heimat und die Mainau von oben zu sehen.“