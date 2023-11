Die Beute war zwar relativ gering, der Schaden dafür umso größer: Zwei Männer sind vergangene Woche in den Expert-Markt in Überlingen eingebrochen. Sie stahlen zunächst einen Bagger an der großen Baustelle in der Abigstraße, setzten das Gefährt dann in Betrieb und fuhren damit zum Expert-Parkplatz.

Dort angekommen durchbrachen sie gegen Mitternacht mit der Baggerschaufel die gläserne Front des Elektrogeschäfts und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum. Zunächst nahm die Polizei an, dass die beiden Einbrecher zwei Sony-Spielekonsolen aus dem Verkaufsraum entwendeten.

Direkt vor der Einbruchstelle liegen auch eine Woche nach dem Einbruch noch die kaputten Glasscheiben. | Bild: Mona Lippisch

Schaden in Höhe von 30.000 bis 40.000 Euro

Eine erneute Anfrage bei der Polizei nach dem Stand der Ermittlungen ergibt nun: Es wurden insgesamt drei Spielekonsolen gestohlen. Wie Simon Göppert, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg, berichtet, beläuft sich der Schaden inklusive der kaputten Glasfront auf etwa 30.000 bis 40.000 Euro.

Ermittlungen der Polizei dauern an

Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 07551 8040. Ob ein Zusammenhang zum Diebstahl zweier Autos aus einem benachbarten Autohaus besteht, könne nach wie vor nicht ausgeschlossen werden, betont Göppert.

Auch zwei Autos wurden in jener Nacht gestohlen

In derselben Nacht, als der Einbruch in den Expert-Markt passierte, haben Unbekannte zwei Autos im Gesamtwert von etwa 135.000 Euro von einem Autohaus in der Abigstraße entwendet. Die Einbrecher verschafften sich laut Polizei über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum. Dort stahlen sie zwei Autoschlüssel und fuhren mit den beiden dazugehörigen Autos davon. Die Fahrzeuge wurden bereits einen Tag nach der Tat im Bereich Markdorf sichergestellt.