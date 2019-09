von Judith Brouwers

Zehn Wochen lang haben 69 Überlinger Schüler an der Aktion „Heiß auf Lesen“ der Stadtbücherei Überlingen teilgenommen. Nun fand die Abschlussfeier der Sommer-Lese-Aktion statt.

Das Programm „Heiß auf Lesen“ wird im ganzen Bundesland seit etwa zehn Jahren angeboten, in Überlingen feierte die Aktion dieses Jahr Premiere. Das Ziel ist, Kinder dazu zu bringen, mehr zu lesen. Dafür durften Kinder, die an der Aktion teilnahmen, aus einem bestimmten Büchersortiment zehn Wochen lang Bücher ausleihen. Das Besondere: Nur die „Heiß auf Lesen“-Teilnehmer durften aus diesem Regal ausleihen, niemand sonst. Wenn die Kinder ein Buch gelesen hatten, hielten sie anschließend ihre Leseeindrücke in einem Tagebuch fest. Wer am Ende mindestens ein Buch gelesen hatte, durfte am Ende an der Abschluss-Tombola teilnehmen.

Rebekka Röhrig (9) hat neun Bücher gelesen. Ihr liebstes Buch war „Hotel Zauberpfote“. | Bild: Brouwers, Judith

Das Überlinger Programm richtet sich an Erst- bis Viertklässler, es können aber auch ältere Kinder mitmachen. Insgesamt 84 Kinder hatten sich für „Heiß auf Lesen“ angemeldet. Davon ist Bärbel Frei, Leiterin der Stadtbibliothek Überlingen, enttäuscht: „Ich hätte mehr Resonanz erwartet“, sagt sie. Vor allem von den Grundschulen hätte sie sich erhofft, dass diese stärker auf das Angebot der Bücherei hingewiesen hätten.

Kavisha De Silva (8) hat zwölf Bücher gelesen. Ihr liebstes Buch war „Paule & Sneakers“. | Bild: Brouwers, Judith

Kinder lasen im Schnitt vier Bücher

Von den 84 angemeldeten Kindern haben 69 mindestens ein Buch gelesen. Das Verhältnis zwischen den Geschlechtern ist dabei fast ausgeglichen: 33 Jungs und 36 Mädchen haben es geschafft, ein Buch auszulesen. 57 Kinder haben drei oder mehr Bücher gelesen. Bärbel Frei schätzt, dass der Durchschnitt der Kinder in den zehn Wochen etwa vier Bücher gelesen hat. Spitzenreiterin ist die neunjährige Constanze Nordhoff – sie hat 23 Bücher gelesen.

Constanze Nordhoff (9) hat 23 Bücher gelesen. Ihr liebstes Buch war „Die drei !!! – Einsatz im Pferdestall“. | Bild: Brouwers, Judith

218 neue Bücher für die Aktion

Für die Aktion hatte die Stadtbücherei Überlingen 218 neue Bücher angeschafft. Das hat sich gelohnt: Im Aktionszeitraum haben die Kinder zusammengerechnet 360 Bücher ausgeliehen. Einer davon ist Nico Graf. Der Achtjährige hat in dem Aktionszeitraum vier Bücher gelesen. Sein Lieblingsbuch war der Kinderkrimi „Die drei ??? – Hilfe, Geisterzug!“. Das Buch habe ihm besonders gefallen, weil es so spannend gewesen sei.

Nico Graf (8) hat vier Bücher gelesen. Sein liebstes Buch war „Die drei ??? – Hilfe, Geisterzug!“ | Bild: Brouwers, Judith

Von den acht Büchern, die die achtjährige Angela Linné gelesen hat, habe ihr ein Buch besonders gefallen: „Mein Lieblingsbuch war ‚Mia und der weiße Löwe‘, das ist so schön abenteuerlustig.“

Maximilian Böhme (9) hat fünf Bücher gelesen. Sein liebstes Buch war „Nexo Knights. Der furchtlose Ritter“. | Bild: Brouwers, Judith

Maximilian Böhme hat fünf Bücher gelesen. „Aber ich hätte auch mehr geschafft. Wir waren in den Ferien und da konnte ich nichts ausleihen“, sagt der Neunjährige. Das beste Buch war für ihn „Nexo Knights. Der furchtlose Ritter“. „Das war witzig“, sagt er.

Layla Fangrat (7) hat sechs Bücher gelesen. Ihr liebstes Buch war „Angry Birds. Ein Schwein kommt selten allein“. | Bild: Brouwers, Judith

Auch die siebenjährige Layla Fangrat mag lustige Bücher: Von den sechs Büchern, die sie gelesen hat, gefiel ihr „Angry Birds. Ein Schwein kommt selten allein“ am besten. Warum sie teilgenommen habe? „Weil ich Lesen ganz, ganz toll finde und am liebsten immer lese.“

Noah Hoher (9) hat 15 Bücher gelesen. Sein liebstes Buch war „Die geheime Drachenschule“. | Bild: Brouwers, Judith

So geht es auch Noah Hoher. Er hat während der Aktion 15 Bücher gelesen. Der Neunjährige mag Fantasy-Bücher – am besten sei es, wenn Drachen in dem Buch vorkommen. Deshalb war sein liebstes Buch: „Die geheime Drachenschule“.

Shana Youssef (9) hat fünf Bücher gelesen. Ihr liebstes Buch war „Olivias geheimste Geheimnisse“. | Bild: Brouwers, Judith

Das Ende der Aktion feierte die Stadtbücherei mit einem großen Abschlussfest, an dem jedes Kind, das mindestens ein Buch gelesen hatte, die Chance hatte, einen Tombola-Preis zu gewinnen. Leiterin Bärbel Frei hatte dafür 19 Sponsoren gewinnen können. Das sei eine besondere Herausforderung gewesen, sagt sie. Am Ende habe sich ihr Aufwand aber gelohnt: Insgesamt 151 Gewinne konnten an die Kinder verteilt werden.

Clownin Polly mit der Bibliothekarin Sabrina Böhringer vor der Ziehung der Tombola-Preise. | Bild: Brouwers, Judith

Dafür kam die Clownin Polly, die zuerst für Spaß und Unterhaltung der Kinder und Eltern sorgte und anschließend zusammen mit den Kindern die Tombola-Gewinner zog. Zu gewinnen gab es zum Beispiel Kinogutscheine, Rucksäcke, Karten für das Badeparadies im Schwarzwald, Freikarten für den Wild- und Freizeitpark Allensbach oder Tickets für die Sommerrodelbahn. Außerdem bekam jedes Kind, das mindestens ein Buch gelesen hat, ein Notizbuch. Wer drei oder mehr Bücher geschafft hatte, konnte sich über einen Bücher-Gutschein freuen. Im Anschluss an die Preisübergaben gab es noch Muffins und Fruchtsaft für die Kinder.

Leiterin Bärbel Frei kündigte an, dass es im kommenden Jahr wieder die Sommer-Lese-Aktion „Heiß auf Lesen“ in Überlingen geben wird.

