Der bundesweite Vorlesetag am Freitag will wieder in den Fokus rücken, wie bedeutungsvoll Lesen gerade auch für die Kleinen ist. Wie können Kinder fürs Lesen begeistert werden? Worauf ist zu achten und wo gibt es Büchertipps? Diese und noch mehr Fragen beantworten Sybilla Kleffner und Heidi Rothkegel vom Überlinger Verein Lesezeichen, sowie Büchereileiterin Gertrud Schied.

Gemütlich auf der Couch, Kuscheln inbegriffen

"Je früher ich anfange, desto eher bringe ich Kinder zum Lesen", ist Sybille Kleffner überzeugt. Die pensionierte Lehrerin und vierfache Mutter weiß, wovon sie spricht. Ganz regelmäßig hat sie ihrem Nachwuchs und später den Enkeln Geschichten vorgelesen, gemütlich auf der Couch, Kuscheln inbegriffen. Denn Mama-Nähe und Wärme gehören unbedingt dazu für die Mitgründerin des Lesezeichen-Vereins.

Auch Säuglinge beim Vorlesen im Arm halten

So kann ihrer Meinung nach sogar ein Säugling profitieren, indem er beim Vorlesen im Arm gehalten wird. Die Babys erlebten das Ganze als etwas Schönes und speicherten es als solches ab.

Lesende Eltern als Vorbild

Vorlese-Kollegin Heidi Rothkegel möchte auch die Väter in das Vorlesen einbezogen wissen. "Gerade für Jungen ist es hilfreich, wenn sie sehen: Der Papa kann nicht nur Auto fahren, sondern auch lesen." Überhaupt kommt den Bezugspersonen wie in vielen anderen Bereichen die wichtige Aufgabe zu, die Lesefreude vorzuleben. Gertrud Schied betont: "Prinzipiell spielt das Vorbild lesender Eltern eine entscheidende Rolle." Seit 26 Jahren leitet sie ehrenamtlich die Katholische Bücherei in Salem und bietet häufig Vorlesezeiten an für alte und junge Büchereibesucher.

Vorlesen fördert Konzentration und Wortschatz

Kinder, denen viel vorgelesen wird, hätten viele Vorteile: Sie übten früh ein, sich auf das Gehörte zu konzentrieren, und erweiterten ihren Wortschatz. Ganz zu Schweigen vom "Kopfkino", das durch das Gehörte in Gang gesetzt werde. Getrud Schied betont auch die soziale Komponente des Vorlesens: "Wenn ich mit meinen Kindern zusammen lese, haben wir ein gemeinsames Thema, über das wir im Anschluss reden und auch mal lachen können."

Auch wechselseitiges Lesen ein guter Weg

Bei Langsam- oder Schnelllesern unter den Kindern empfiehlt Schied, dass ein Elternteil mit ihm abwechselnd je eine Seite liest. Es spiele keine Rolle, ob vorgelesen werde oder ob "Selberleser" gemeinsam in einem Raum schmökern, jeder in einem anderen Buch. Auch Hörbücher können das Vorleseprinzip zumindest teilweise ersetzen, sagt sie. Sie seien eine tolle Alternative und förderten die Konzentrationsfähigkeit. "Allerdings fehlt der Kuschelfaktor."

Buch, Comic, Magazin? Das ist eher nebensächlich

Ob die Kinder ihre Nase in ein Kinderbuch, einen Comic oder ein Magazin stecken, ist für die Büchereileiterin eher nebensächlich. Sybilla Kleffner erzählt: "Ich erlebe es oft, dass Kinder einen ganz anderen Büchergeschmack haben als wir Vorlesenden." Hier sollten Väter und Mütter ihrem Nachwuchs eher freie Hand lassen bei der Lektüreauswahl. "Permanentes Ausbremsen blockiert die Lesefreude." Wenn die Kleinen etwas aussuchten, was für sie noch ungeeignet sei, merkten sie das bald selbst.

Beratung und Auswahl in Bücherei und Buchhandel

Für die Suche nach abwechslungsreichem Lesestoff für Kinder empfehlen die lesebegeisterten Frauen einen Besuch in einer Bibliothek oder im Buchladen. Da gebe es ausreichend Beratung und in der Regel ein großes Kinderbuchsortiment. Online seien Lesetipps bei der Stiftung Lesen erhältlich. Für die Allerkleinsten bieten sich nach Ansicht der Leseexpertinnen Büchlein an mit Tierbildern und haptischen Effekten, bei denen beispielsweise das Fell der Tiere erfühlt werden kann. Sogenannte "Unkaputtbar"-Bilderbücher haben laut Gertrud Schied eine extra beschichtete Oberfläche, der Kinderspeichel nichts anhaben kann. Die Buchseiten eigneten sich daher auch für Säuglingsfinger.

Das wird am Vorlesetag in der Region geboten Der bundesweite Vorlesetag, der zum 15. Mal stattfindet, will Begeisterung für das Lesen und Vorlesen wecken und Kinder früh mit dem geschriebenen und erzählten Wort in Kontakt bringen. Der Tag steht unter dem Motto "Natur und Umwelt." In der Region sind einige Aktionen geboten. Die Stadtbücherei Überlingen bietet am Freitag, 16. November um 16 Uhr eine Lesung zu "Mia und das Blumenwunder" an. Im Anschluss basteln die Teilnehmer mit Jana Goldmann (Bücherei) und Christine Aguirre de Kayers (Naturschutzbund). Das Angebot ist für Kinder ab vier Jahren und kostenfrei.

unterwegs. Im Kinderhaus St. Nikolaus in Owingen liest Franziska Michel, Auszubildende der Krankenkasse AOK, aus dem Buch „Der Riese Knurr“ vor.

