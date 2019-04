von Sabine Busse

Nick, Alessandro, Maya und Sarah schmökern ein bisschen auf den roten Kindersesseln. Zum Glück gibt es hier ausreichend Lesestoff für die Erst- und Zweitklässler, bis die Erwachsenen alles besprochen haben. Zu verdanken haben sie diesen Termin in der Stadtbücherei im weitesten Sinne dem schlechten Abschneiden der Schüler bei der letzten Pisa-Studie. Im Testjahr 2015 scheiterten 25 Prozent der Neuntklässler in Baden-Württemberg beim Lesen einfacher Texte.

Das hat Politiker wie Pädagogen aufgerüttelt: Mittlerweile gibt es neue Bildungspläne und eine Rahmenvereinbarung, die das Kultusministerium, die kommunalen Landesverbände sowie der Deutsche Bibliotheksverband geschlossen haben. Kinder sollen wieder mehr lesen und Spaß daran bekommen.

Schlüsselqualifikationen fördern

In Überlingen gehen die Stadtbücherei und die Wiestorschule dieses Ziel ganz konkret an. Sie haben in dieser Woche eine Kooperation geschlossen, die regelmäßige Besuche der Grundschüler in der Bibliothek vorsehen. „Lesen und Sprache sind Schlüsselqualifikationen“, betont Jana Goldmann. Die Bibliothekarin hat mit ihrer Kollegin Sabrina Böhringer die Kooperation vorbereitet und füllt sie mit zahlreichen Angeboten mit Leben. „Der Zugang zu Büchern ist vom Umfeld abhängig, deshalb haben wir dieses niederschwellige Angebot geschaffen“, erläutert Jana Goldmann Dazu gehört auch der Austausch mit den Lehrern.

Anreize zum Lesen schaffen

Vor Kurzem waren Annelie Gross mit ihrer altersgemischten Klasse der Wiestorschule da. Die Kinder haben ein neues Angebot kennengelernt: Die Kinder konnten ein Buch als App auf dem Tablet lesen oder es sich vorlesen lassen und interaktive Zugaben nutzen. „Wir suchen immer Möglichkeiten, die Kinder zum Lesen anzuregen. Hier finden sie tolle neue Medienangebote und eine große Auswahl für alle Interessen“, lobt die Lehrerin das Angebot der Bücherei.

Nick und Alessandro fanden es besser, ein Buch auf dem Tablet zu lesen. Erstklässlerin Maya hält lieber ein gedrucktes Buch in der Hand. Sarah fand beides okay, aber sie ist ja auch schon Leseprofi, die einen eigenen Bibliotheksausweis besitzt.