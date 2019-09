Überlingen vor 30 Minuten

So ist der Stand zum umstrittenen Bauvorhaben in der Fischerhäuservorstadt

Ein umstrittenes Bauvorhaben stieß in Überlingen die Debatte um einen Bebauungsplan für die Fischerhäuservorstadt an. Jetzt steht die Genehmigung dieses Bauvorhabens unmittelbar bevor. Weitere Bauvorhaben sind in diesem Bereich geplant.