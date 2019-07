Jugendcafé gegen Intersport Schmidt, Buchinger Wilhelmi gegen Skid oder Goldstar Invest gegen Elektrogut: Zehn Firmen haben am Dienstag am Beachsoccer Cup auf dem Landungsplatz teilgenommen. Das Fußballturnier auf Sand bildete den Auftakt der noch bis Sonntag, 4. August, dauernden Beach Days.

Spannende Partien der Überlinger Firmen. | Bild: Holger Kleinstück

Anders als beim Rasenfußball bildeten drei Feldspieler plus Torwart und Auswechselspieler eine Mannschaft, die innerhalb von zehn Minuten versuchte, ein Tor zu erzielen. Gespielt wurde ohne Schuhe, ein Freistoß ähnelte einem „normalen“ Elfer:

Damit Spieler und Zuschauer auch satt werden: Robin Schmid bietet Würstchen an. | Bild: Holger Kleinstück

Der Schütze trat immer alleine gegen den Torhüter an. Schüsse aufs Tor zählten erst hinter der Mittellinie, Zweikämpfe an den Seitenbanden wurden sofort abgepfiffen. Dass es immer wieder ganz ordentlich zur Sache ging, mussten einige Zuschauer an der Bande feststellen: Nicht nur, dass sie den Ball abbekamen, auch Sand landete auf so manch einem Eis.

Am Mittwoch geht es mit dem Beachhandball Cup weiter; zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr werden die Handball-Nationalspieler Martin Strobel und Benjamin Meschke zu einer Autogrammstunde erwartet.